La línea 107 de EsSalud ha reportado un incremento de casos de violencia contra la mujer | Fuente: Foto: Andina

Cristina vivió por dos años entre la violencia física y psicológica por parte de su pareja, hace ocho años se separó, pero aún vive con temor y eso le impide llevar una vida normal. Ella es auxiliar en educación y la encontramos aprendiendo electricidad sin que lo sepa su familia, pues estudia a escondidas y está cansada de frases que solo la critican…

"El machismo de siempre, de decir que la electricidad es un trabajo de hombres y no para las mujeres. Unos me dicen que no lo haga porque es difícil aprender cosas de varones", señala.

Cristina cambió de rubro porque además en su primera profesión le pagaban entre 500 a 600 soles. Ella tiene la esperanza de que, siendo técnica electricista, un oficio considerado para hombres, por fin pueda ganar un sueldo como ella se merece por el esfuerzo que realiza.

Así como Cristina, Verónica cuenta que venció la violencia que ejercían sobre ella sus siete hermanos y ahora aprendió el oficio de albañilería, gasfitería y electricista.

"Ahora ya no ya, mis hermanos me ven y se sorprenden que hago cosas de hombres. Bueno, no son cosas de hombre porque una también lo puede hacer, yo los veo que cuando ellos remodelan su casa y yo les digo 'eso está mal hecho: una ducha no se enchapa con porcelanato porque se filtra el agua y me escuchan y me dicen 'ya, ya, ven a supervisar' y yo le digo 'ya, pero eso te va a costar'", cuenta.

Cristina y Verónica son dos mujeres que luchan por superar la violencia que ejercieron sobre ellas después de que se convirtieran en parte de las estadísticas. De acuerdo con el reporte del Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer (MIMP), solo durante el mes de enero de 2023 se reportaron más de 10 mil casos de hechos de violencia contra mujeres de todas las edades.

Incremento de casos de violencia

Una cifra que no parece reducirse. La línea 107 de EsSalud ha reportado un incremento de casos de violencia contra la mujer recibidos desde que se creó el servicio de consejería, según señala la doctora Zarela Cárdenas, coordinadora de ese servicio de atención.

"Desde el 2020 a la fecha cada año hemos visto un incremento de un promedio de 8 mil llamadas por año. A la actualidad, de lo que va de enero hasta marzo, tenemos un total mil 250 atenciones a través de la opción 6", comenta.

Violencia que puede ser la antesala a un hecho mucho más grave como el feminicidio. Solo en los primeros dos meses del 2023 se registraron 32 feminicidios, según reporte de la Defensoría del Pueblo. Por ello, Erika Anchante, representante de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo considera importante conocer los canales de ayuda ante la violencia.

"Bueno, para denunciar hechos de violencia se debe acudir a la comisaría más cercana, puede ser cualquier comisaría, no necesariamente donde ocurrieron los hechos o donde reside la víctima. Puede ser también ante los juzgados de paz letrado, puede ser ante las fiscalías de familia o las fiscalías penales", indica.

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades Perú identificó que el tipo de violencia más común en el 2022 fue la psicológica seguido de la violencia física con argumentos de temas familiares y celos. La violencia sexual, económica, emocional, entre otros, son igual de graves y preocupantes.

Así como Cristina y Verónica luchan por superar los obstáculos del machismo y los estereotipos, todos podemos contribuir con esa causa y no permitir ni normalizar la violencia de cualquier tipo y exigir políticas públicas urgentes para frenar el avance de esta problemática.

NUESTROS PODCASTS

¿Cómo ha hecho EE.UU. para disminuir los casos de cáncer en 33% en 32 años? ¿se podrá hacer lo mismo en el Perú?

La tasa de personas que mueren de cáncer en los Estados Unidos ha disminuido continuamente durante las últimas tres décadas, según un nuevo informe de la Sociedad Estadounidense del Cáncer. La tasa de mortalidad por cáncer en EE. UU. ha caído un 33% desde 1991, lo que corresponde a un estimado de 3,8 millones de muertes evitadas, según el informe, publicado el jueves en CA: A Cancer Journal for Clinicians. La tasa de vidas perdidas por el cáncer siguió disminuyendo en el año más reciente para el que hay datos disponibles, entre 2019 y 2020, en un 1,5%.