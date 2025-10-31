Día Mundial del Accidente Cerebrovascular: atención rápida en EsSalud salvó a abuelita de 83 años que sufrió infarto cerebral

En el marco del Día Mundial del Accidente Cerebrovascular (ACV), que se conmemora cada 29 de octubre, el Seguro Social de Salud (EsSalud) destacó el caso de doña Margarita Yáñez Alarco, de 83 años, quien es una prueba viviente de que un infarto cerebral puede revertirse si el paciente es llevado a tiempo a un establecimiento de salud para una atención especializada. En casos como el de ella, el tiempo es vital y marca la diferencia entre la vida y la muerte.

Su caso es uno de los 13 362 atendidos en las redes prestacionales y asistenciales de EsSalud a nivel nacional en lo que va del año. Ella llegó en estado crítico al Hospital II Lima Norte Callao Luis Negreiros Vega, de la Red Sabogal. Sin embargo, la atención rápida y oportuna a la asegurada permitió superar el cuadro grave y ella fue dada de alta para continuar con su recuperación en su domicilio.

Al respecto, el médico internista del servicio de Emergencia, Dr. Javier Munayco, explica que durante su ingreso la paciente presentaba hemiplejia izquierda, disartria y parálisis facial, síntomas compatibles con un ACV.

Añade que, de manera inmediata, el personal de salud activó el protocolo “Código Stroke”, logrando que en menos de 45 minutos la paciente reciba tratamiento de trombólisis endovenosa, procedimiento que permite disolver el coágulo y restablecer el flujo sanguíneo al cerebro, reduciendo el riesgo de secuelas graves.

“El tiempo es fundamental en estos casos. Actuar rápido puede salvar vidas y ayudar a que los pacientes recuperen su funcionalidad y autonomía”, señala el especialista. Explica, además, que la paciente llegó con un nivel crítico, pero gracias a la intervención del equipo profesional logró estabilizarse y mostrar una notable mejoría. “Ahora nuestro objetivo es asegurarle calidad de vida durante su recuperación”, precisa.

Signos de alerta

El Dr. Munayco recomienda a la población asegurada acudir de inmediato por emergencia ante signos de alerta como debilidad en la mitad del cuerpo, dificultad para hablar, parálisis facial, visión borrosa y mareos, los cuales son síntomas que podrían indicar un posible ACV.

El médico informa que el hospital Negreiros atiende entre 60 y 80 casos mensuales de pacientes con signos de accidentes cerebrovasculares y que en el presente año se ha registrado un incremento de estos casos en comparación con años anteriores. Las redes con más casos en lo que va del 2025 son Rebagliati (2556 casos), Almenara (2066), Sabogal (1767), Lambayeque (983) y Arequipa (924).

Caber señalar que evitar los factores de riesgo como el consumo de grasas, licor y cigarro reducen la posibilidad de ser víctima de un ACV, lo cual debe ir acompañado de un control médico estricto de enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, la diabetes y la alteración del colesterol y triglicéridos.

“Instamos a la población asegurada a estar atenta a los signos de alerta de posibles accidentes cerebrovasculares, a fin de acudir lo más pronto posible a los centros asistenciales, donde se les brindará la atención rápida y especializada que puede salvar la vida”, subraya el presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Segundo Acho Mego.