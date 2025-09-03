Un comité de la ONU denuncia el uso de discapacitados en experimentos en Corea del Norte

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Personas con discapacidades psicosociales e intelectuales están siendo objeto de experimentos médicos y científicos en Corea del Norte, algo que podría suponer una forma de tortura y maltrato, denunció este miércoles el informe sobre ese país de un comité de Naciones Unidas.

Según el Comité de la ONU sobre los Derechos de Personas Discapacitadas, existen "informaciones creíbles" sobre este tipo de experimentos, por lo que recomendó a las autoridades norcoreanas su inmediata prohibición.

El informe también subraya que personas con discapacidad son sometidas a otros tratos degradantes que incluyen encierros en aislamiento por desobediencia o "improductividad", o la denegación de asistencia médica.

Algunas de estas personas "sufren violencia, abusos, castigos físicos o restricciones con químicos por no cumplir cuotas de trabajo forzado, también en prisiones o en personas que regresan del extranjero", añade el documento del comité que vela por el cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, del que Corea del Norte es firmante.

Denuncian esterilizaciones sin consentimiento a mujeres con discapacidad

El informe también menciona denuncias creíbles de infanticidios contra niños con discapacidades, algunos en instalaciones médicas y con permiso oficial, o de abortos y esterilizaciones sin consentimiento a mujeres con discapacidad, así como políticas eugenésicas y discriminatorias para "prevenir" las discapacidades.

Este colectivo sufre en el país restricciones a la hora de contraer matrimonio, adoptar, y a menudo es segregado en puestos de trabajo "adaptados" a su discapacidad, limitando sus oportunidades de integración social, lamenta el informe.