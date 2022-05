Digesa presentó los hallazgos del megaoperativo “Jatun Llamk’ay” | Fuente: Minsa

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), presentó los hallazgos del megaoperativo “Jatun Llamk’ay” que se realizó a empresas fabricadoras y distribuidoras de productos desinfectantes de Lima y Callao, durante la semana del 17 al 20 de mayo.

En estas intervenciones se verificó si estos productos cumplen con los protocolos sanitarios establecidos y, de este modo, prevenir riesgos a la salud de sus consumidores ante un uso inadecuado, por falta de información de importancia en el rotulado.

El viceministro de Salud Pública, Joel Candia Briceño, participó de esta actividad y resaltó la labor del personal de la Digesa, de las Diris Lima Este, Sur, Norte y Centro, así como la Diresa Callao, en el éxito del operativo en el cual se logró inmovilizar 800 productos de cerca de 20 empresas.

Candia Briceño recordó que, durante la pandemia, uno de los componentes para protegernos del virus, era el uso de desinfectantes, sin embargo, las empresas deben cumplir con la normativa sanitaria para no afectar la salud de los peruanos.

"Por ello, la Digesa y las Diris son firmes en este control para que se cumplan las normas sanitarias", resaltó.

"Fiscalización activa" de Digesa

En tanto, la directora general de la Digesa, María Cristina Márquez González, comentó que estos operativos son importantes, porque permiten evidenciar cuándo las empresas incumplen el uso de la autorización sanitaria, pues, como Digesa, solo entregan la autorización para productos que se usan en superficies inertes y no para el cuerpo humano.

"En este contexto de COVID-19 hay empresas que han incumplido el registro y autorización y han puesto en sus rotulados para uso en manos, se ponen algunos antisépticos, están usando quizá algunos registros de otros productos o simplemente no lo tienen, por ello estamos realizando una fiscalización activa", aseveró.





En ese sentido, informó que se ha lanzado el número 952 508 611 para que la población pueda enviar por Whatsapp sus denuncias y a través del área de control y vigilancia de Digesa se realice la fiscalización.

"Se están fortaleciendo los equipos de trabajo de Salud Ambiental a nivel nacional, se ha empezado con la Diris, Región Callao y se continuará en todo el Perú", aseveró.



Por su parte, Elmer Quichiz Romero, director ejecutivo de Control y Vigilancia de Digesa, detalló que el desinfectante es una sustancia química que se usa sobre superficies inanimadas o inertes como pared, ducha, baño o piso, y eso solo lo autoriza Digesa, pero han encontrado que muchas empresas ofrecían estos productos para usarse sobre el cuerpo como es el caso del jabón desinfectante, entonces desde ya están usando inadecuadamente la autorización.

"En otros casos, hay productos que cuentan con una autorización que no les corresponde u obvian la forma de uso. Además, cuando se les aprueba el producto, uno de los requisitos es el rotulado, en donde está la información del fabricante, del importador, su dirección, las precauciones y advertencias, la composición del producto, cómo se usa, y si no tiene la información completa, es un producto que no cumple la normativa", dijo.

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": Antes de la aparición de la Covid 19, las causas principales de muertes materna eran hipertensión y hemorragias, pero luego, las emergencias por el coronavirus tomaron el primer lugar y 1 de cada 3 embarazadas fallecieron por hasta que empezó la vacunación contra la Covid 19, así lo explicó la doctora Magaly Blas, médica epidemióloga, investigadora de la facultad de salud pública de la universidad peruana Cayetano Heredia y directora del proyecto "mamás del río". Señaló que todos los centros de salud se concentraron en atender los casos de Covid y reveló que antes de la pandemia vio en las zonas rurales, la dificultad que tenían las madres para movilizarse, Lamentó que cuando muere un bebe o una mujer en una zona rural, no se registra porque fallecen en el camino y es enterrado en su comunidad. En 2021, el 51% de las muertes se dieron en Lima, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, pero no hay datos específicos que indiquen dónde ocurren las muertes de mujeres gestantes.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.