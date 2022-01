Dina Boluarte dice que fue expulsada de Perú Libre "por no pensar u opinar" como el secretario general desea

Dina Boluarte, ministra de Estado | Fuente: Foto: Presidencia / Video: RPP Noticias

La vicepresidenta de la República Dina Boluarte lamentó su reciente expulsión del partido Perú Libre con el cual fue elegida. De acuerdo al comunicado de la comisión de disciplina, a la también ministra se le aplicó esta sanción por una supuesta falta grave por "desprestigiar" a dirigentes y afiliados.

"Ha venido de más a menos por las discrepancias internas que desde entonces se vienen manejando. En algún momento yo dije que las discrepancias internas maduramente se deben atender al interior del partido, pero esto no ha sido así. No es la primera vez que han intentado expulsar a Dina Boluarte del partido por el solo hecho, seguramente, de no pensar u opinar conforme el secretario general del partido desea", señaló.

En la víspera, el líder del partido de Gobierno, Vladimir Cerrón, anunció que la vicepresidenta y también ministra de Inclusión Social, Dina Boluarte, fue expulsada por la Comisión Regional de Disciplina de Perú Libre.

"Comisión Regional de Disciplina EXPULSA a Dina Boluarte Zegarra del partido Perú Libre. Frente a los últimos hechos de indisciplina, la Comisión Regional de Disciplina tomó la decisión. ¡Leales siempre, traidores nunca!", aseveró Cerrón.

De acuerdo al comunicado de la Comisión Regional de Disciplina de Perú Libre, resolivieron aplicar la sanción disciplinaria de expulsión por falta grave. "Motivada por la afectación y quebrantamiento de la unidad parlamentaria del Partido Político Nacional Perú Libre, su Estatuto, desprestigio de sus dirigentes y afiliados", se lee.

De esta manera, Dina Boluarte será inscrita en el "Registro de sanciones de los afiliados a Perú Libre, disponiéndose su inmediata desafiliación".

Mirtha Vásquez lamenta expulsión

Esta mañana, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, lamentó la decisión de expulsar a Dina Boluarte de Perú Libre.

"Tengo que lamentar que dentro de los partidos se produzcan estas situaciones. Es contraproducente esta situación de división o expulsión de algunos miembros, tampoco podría pronunciarme sobre los motivos. En todo caso, puedo dar fe que Dina Boluarte es una ministra que tiene apuesta por estos objetivos de un gobierno de izquierda, tampoco alcanzo a comprender la razón de la expulsión", dijo.

De acuerdo al comunicado de la Comisión Regional de Disciplina de Perú Libre, resolvieron aplicar la sanción disciplinaria de expulsión a Boluarte por falta grave. "Motivada por la afectación y quebrantamiento de la unidad parlamentaria del Partido Político Nacional Perú Libre, su Estatuto, desprestigio de sus dirigentes y afiliados", se lee en el comunicado de Perú Libre.

"En estos días se ha especulado. Están tratando de solucionar algunos temas que son siempre sensibles, como el de las asignaciones. [...] Si hay alguna diferencia que se resuelva, en todo caso mi total respaldo al ministro del Interior que -creo- es una persona que quiere hacer bien las cosas", dijo Vásquez.





