Mensaje de Dina Boluarte por Fiestas Patrias: lo que fue cierto, dudoso y falso [Análisis]

Este 28 de julio la presidenta Dina Boluarte brindó su último mensaje presidencial por Fiestas Patrias. En este discurso, que duró 4 horas y 11 minutos, la mandataria priorizó el balance y anuncio de nuevas obras e inversión en sectores como educación, empleo e infraestructura.

Sin embargo, hubo varias afirmaciones que se pueden catalogar como falsas y dudosas. A continuación, la verificación del discurso presidencial por parte de RPP Data.

Falso: "Recuperamos la imagen democrática del Perú"

La presidenta Boluarte mencionó, en la página 14 de su discurso, que "en política exterior recuperamos la imagen democrática del Perú, haciendo frente a campañas orquestadas que tenían la intención de quebrar a este gobierno".

En marzo de este año, la revista inglesa The Economist publicó el último Índice de Democracia Global, que analizaba el estado y funcionamiento de la democracia en 167 países del mundo. Los resultados mostraron que durante 2024 el Perú cayó un puesto en el ranking global de democracia (78) - a comparación del 2023, cuando estaba en el puesto 79- y continúa estancado en la categoría de "régimen híbrido", con lo cual lo mencionado por la presidenta Boluarte sería falso.

El Índice de The Economist clasifica a los países en cuatro categorías: democracia plena, democracia defectuosa, régimen híbrido y régimen autoritario. El estar ubicados en la penúltima categoría significa tener un sistema de gobierno que combina elementos de democracia y autoritarismo. Al continuar en esa fase a nivel global, e incluso haber caído un puesto en un año, no se puede decir que "hemos recuperado la imagen democrática del Perú".

"Hoy en el año 2025 contamos con 307 Centros de Salud Mental Comunitaria"

La mandataria mencionó que en la actualidad ya "contamos con 307 Centros de Salud Mental Comunitaria" a nivel nacional. Estos establecimientos brindan atención ambulatoria y especializada médica en salud mental para casos moderados o graves.

Esto es falso, pues en la página oficial del Ministerio de Salud se indica que aún no cuentan con esa cantidad en operación, sino que existen 291 Centros de Salud Mental Comunitaria que atienden de 7 de la mañana a 7 de la noche a nivel nacional.

Ante la consulta, fuentes del Ministerio de Salud precisaron a RPP Data que está previsto que este 2025 se culmine con la instalación de 307 centros de salud mental comunitaria; sin embargo, a la fecha existen 292 en actividad y otros 15 "están en cierre de inversión".

"Se ha atendido más de 446 mil casos en nuestros 433 Centros de Emergencia Mujer"

Durante su discurso, la presidenta Boluarte mencionó que "para reducir la violencia contra las mujeres, niñas, niños y poblaciones vulnerables, se ha atendido a más de 446 mil casos en nuestros 433 Centros de Emergencia Mujer con un enfoque preventivo, integral y perspectiva de derechos".

Sin embargo, tras una revisión de los reportes oficiales del Ministerio de la Mujer, RPP Data encontró que esto es falso. Desde enero del 2023 hasta junio del 2025, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) atendieron un total de 420,930 casos de violencia contra mujeres, niñas, niños y poblaciones vulnerables y no más de 446 mil casos, como mencionó la mandataria.

Además, entre enero y junio de este año los casos de tentativa de feminicidio aumentaron en 22% a comparación del mismo periodo del 2024 y los casos de violación sexual muestran una tendencia al alza desde el 2021. Solo en lo que va del 2025, ya se reportaron 6,677 casos en los CEM a nivel nacional.

"Proyecto Majes Siguas en Arequipa supera obstáculos que lo mantuvieron paralizado"

En una parte de su mensaje, Boluarte indicó que sobre el "Proyecto Majes Siguas, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego asumió la titularidad del Proyecto, superando así los obstáculos que lo mantuvieron paralizado por ocho años. Esta decisión estratégica permitió viabilizar su ejecución, el cual estará a cargo del gobierno de Japón".

Es falso que se haya destrabado este proyecto paralizado hace 8 años. Este seguirá así hasta que termine el arbitraje internacional en el que se encuentran el Estado Peruano y la empresa constructora española Cobra. Según el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, este arbitraje aún está en la etapa de presentación de pruebas de las partes y recién en mayo de este año se designaron a los árbitros que verán este caso.

"Más ingresos para las familias peruanas, mayor capacidad de consumo"

Boluarte también se refirió a los ingresos económicos de la población peruana cuando dijo que “la remuneración promedio mensual se ha incrementado en 331 soles, lo que representa un crecimiento de 12,8%. Este aumento significa más ingresos para las familias peruanas, mayor capacidad de consumo y mejor bienestar”.

No obstante, si bien el promedio aumentó, no todos ganan más: los trabajadores formales vieron mejoras, pero los informales –más del 70% en el país– vieron ingresos que crecieron menos que la inflación. Muchos no sienten mejoras reales y aún más de 9.3 millones de personas se encuentran en la categoría de "pobreza monetaria", según el INEI. Lo cual significa que la afirmación de la presidenta es dudosa.

"Hemos generado 447 mil empleos temporales"

En el sector empleo, la presidenta Boluarte indicó que “en Trabajo, a través del programa Llamkasun Perú, hemos intervenido en 1,836 distritos, generando 447 mil empleos temporales y brindando ingresos a miles de familias en situación de pobreza"

Según pudo corroborar RPP Data, sí se crearon más de 447 mil empleos temporales entre 2023 y 2025, de acuerdo a datos del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, estos son empleos eventuales de 1 a 3 meses, sin continuidad ni protección laboral. No representan empleos sostenibles.

"El 29.5% de estudiantes resuelve problemas matemáticos"

En el ámbito de Educación, se mencionó que "el 29.5% (de estudiantes de cuarto de primaria) resuelve problemas matemáticos con mayor seguridad frente al 22.5% del año anterior”.

Esto es verdadero pues, según la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje (ENLA) del 2024, se reportó un 29,5% de estudiantes que alcanzó el nivel Satisfactorio en Matemática a comparación del 22.5% reportado en 2023. Además, las cifras indicaron que se redujo la cantidad de estudiantes que se encuentran en los niveles más bajos de comprensión en matemática.