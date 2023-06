Dina Boluarte se “reunió” con empresario acusado de dar aportes no declarados, según exmiembro de campaña electoral

Carlos Galarza, exintegrante de la campaña electoral de Dina Boluarte, aseguró que la entonces candidata a la Vicepresidencia de la República se reunió en varias ocasiones con el empresario pesquero Eduvigis “Edu” Beltrán, acusado de haber entregado 150 000 soles en aportes no declarados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2021.



"Yo coordino la reunión. Es cierto que se conocen y que se reunieron. No entiendo por qué la doctora Boluarte lo niega. Beltrán es una persona que yo conocí en el mercado de productores, en 2020. Es un empresario peruano, persona honesta, trabajadora y es la persona que yo invito a conocer a Boluarte y Marcela [Saldarriaga]", dijo.



En una entrevista que ofreció al programa Cuarto Poder, Carlos Galarza indicó que la primera reunión entre Beltrán y la hoy mandataria se llevó a cabo el 19 de mayo. "Se dio en el local de Wilson. Recuerdo que, cuando pasé con Beltrán, abrí la puerta y estaban Martiza [Sánchez], la doctora Boluarte y Marcela (Saldarriaga). Pasó el doctor Beltrán, cerré la puerta y se quedaron ahí adentro", contó.



El dominical mostró comunicaciones por WhatsApp que Galarza y el empresario Beltrán realizaron en mayo del 2021 en medio de campaña electoral por la segunda vuelta electoral. Una de ellas es del 16 de mayo de 2021: a las 9:10 p. m., el empresario Eduvigis Beltrán le escribe "Ok" a Carlos Galarza.



Poco después, Galarza le envía una foto donde aparece él con micrófono en mano sobre una tarima al lado de Marcela Saldarriaga —por entonces mano derecha de Dina Boluarte—, quien en los siguientes habría pedido 150 000 soles al empresario.



Otra conversación por la aplicación de mensajería se llevó a cabo 8:40 a. m. del 17 de mayo: Beltrán le manda un audio a Galarza en el que le propone llevar a una persona a su fábrica de Huachipa, para tener una reunión secreta. Su interlocutor, 16 minutos después, le pide una dirección.



A los dos días de esa comunicación, en el local del centro de Lima, se concretó la reunión de la que Galarza ya había confirmado. En esta ocasión, Marcela Saldarriaga lo explica así al programa televisivo: "Nos citaron a las 10 de la mañana. Fuimos a la reunión. Estuvimos presente. Y, efectivamente, el señor (en referencia a Beltrán) comienza su presentación, deja un brochure que lo presenta directamente a Dina [Boluarte]".



¿Y qué dice el Ejecutivo?

La Presidencia de la República ha referido en un breve pronunciamiento que la jefa del Estado no conoce a Galarza. "Desconoce si apoyó o no en la campaña. Nunca tuvo reunión alguna con esa persona", remarcó.



Sin embargo, Galarza tiene una versión opuesta. “No sé, no sé por qué niega la gente que conoce, por qué niega las reuniones, la verdad no entiendo por qué mentir. No entiendo”, sostuvo.



Cuando se le consultó sobre la reunión entre Boluarte y Beltrán el 28 de mayo de 2021 en Surquillo, respondió: "La presidenta salió en pijama".