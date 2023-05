Lima Empresario pesquero Eduvigis Beltrán negó haber financiado campaña de Dina Boluarte:

Eduvigis Beltrán es dueño de la empresa de conservas de pescados Beltrán. | Fuente: RPP

El dominical Cuarto Poder reveló recientemente que la corporación Belcen, empresa de Cluteldo Beltrán, tiene contratos millonarios con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), cartera ministerial que dirigió la ahora presidenta Dina Boluarte durante el gobierno de Pedro Castillo (2021-2022).

La nota periodística señala que Cluteldo Beltrán es hermano del empresario Eduvigis Beltrán, quien de acuerdo con la versión de la profesora Maritza Sánchez, habría dado la suma de 150 000 soles a la jefa de Estado durante la campaña presidencial del 2021. Este monto habría servido para financiar una batucada que estaba organizando el partido político Perú Libre en las regiones del sur.

De acuerdo con otra versión de Marcela Saldarriaga, mano derecha de Boluarte Zegarra en la campaña presidencial, Eduvigis Beltrán, dueño de la empresa de conservas de pescados "Beltrán", y la entonces candidata se reunieron el 19 de mayo de 2021 en un local ubicado en la avenida Inca Garcilaso de la Vega, en Cercado de Lima.

Beltrán indicó, en una reunión previa, que él podía ocuparse de todos los programas sociales estatales que brindan comida a la población, como Qali Warma, según un reportaje de Cuarto Poder emitido en marzo de este año.

Justamente, la corporación Belcen, de Cluteldo Beltrán – hermano menor de Eduvigis –, registra dos contratos vigentes con el programa Qali Warmi, perteneciente al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), por un monto de 4 millones 700 mil soles, pese a haber ingresado a una “lista negra” por presentar documentos falsos.

“Es totalmente falso”

Días después de la difusión de la denuncia periodística, Eduvigis Beltrán Salinas se pronunció en RPP Noticias y negó haber aportado económicamente a la campaña de Dina Boluarte, quien llegó a la Presidencia de la República tras la vacancia de Pedro Castillo.

“Vengo por tantas difamaciones que me están haciendo. Me vinculan a aportes de 150 mil soles a la campaña de Dina Boluarte, que es totalmente falso. No soy abastecedor de Qali Warma, ni he sido ni nunca lo seré porque los ítems no me corresponden para este programa. Las reuniones que he hecho con la señora Boluarte es falso, no sé dónde lo han inventado”, comentó en Ampliación de Noticias.

“Desconozco esa acusación, juro por mi madre que nunca le he entrado un sol a algún partido político. Desde el año 2016, me han invitado a participar en la política para el Congreso. Todos los años me invitan”, agregó.

El empresario pesquero también dijo que no conoce a la mandataria ni tampoco al empresario Henry Shimabukuro, investigado por el caso ‘Gabinete en la Sombra”.

Consultado por los contratos suscritos por la compañía de su hermano menor, Cluteldo, respondió que Belsen es “una empresa independiente y privada”, y que su compañía no tiene injerencia en las contrataciones que realiza su familiar.