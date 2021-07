Dr. Huerta destaca compromiso de Castillo de "construir sobre lo avanzado y escuchar a la ciencia"

Elmer Huerta comentó el mensaje a la Nación de Pedro Castillo en lo concerniente al sector salud. | Fuente: RPP/Presidencia

El doctor Elmer Huerta, consejero médico de RPP, comentó el mensaje a la Nación del presidente Pedro Castillo en materia sanitaria. Durante su discurso, el jefe de Estado se comprometió a continuar la lucha contra la pandemia, asegurar la vacunación contra la COVID-19 y concretar un sistema de salud universal, gratuito y descentralizado.

Al respecto, Huerta destacó que el mandatario haya reconocido "que debido a las variantes la pandemia no ha terminado y que la vacunación es muy importante para reactivar la economía; eso es muy importante que lo entienda como presidente y pueda transmitirlo".

"Dijo que se va a construir sobre lo avanzado y se va a escuchar a la ciencia, eso también es bueno. Con ciencia se puede hacer las cosas más rápido y mejor", añadió el también conductor del programa 'Espacio Vital'.

El médico además comentó que es viable la meta que se ha impuesto el nuevo gobierno de alcanzar el 70% de cobertura de vacunación hasta fin de año, para lo cual Pedro Castillo dijo que se continuará con las 'vacunatones'.

"Creo que esa es una buena idea, continuar con las 'vacunatones'. Si se continúa y expande, y se abre locales de vacunación en horario extendido de 7 am a 7 pm creo que sí se puede hacer, el límite va a ser la disponibilidad de vacunas. El gobierno saliente deja 80 millones de dosis compradas, pero llega de a pocos, ahí puede estar el cuello de botella".

Los aspectos negativos del discurso

El doctor Elmer Huerta, sin embargo, encuentra "una contradicción muy grande" cuando el presidente expresa "su visión para la salud en general".

"Dice que se priorizará la atención médica primaria, pero después solo habla de hospitales. Dice que conformará 5 mil equipos de atención comunitaria integral. ¿En qué van a consistir, serán suficientes, de dónde saldrá el dinero? Si esa es su visión para fortalecer la atención médica primaria, eso merece una mayor explicación", apuntó.

Tampoco se mostró completamente de acuerdo con la creación de un ministerio de ciencia, tecnología e innovación. Según comentó, tuvo una conversación con el expresidente Francisco Sagasti y este le indicó que el último lunes había firmado una ley para formar un sistema nacional de ciencia, tecnologia e innovación, por lo que consideraba que "no era momento" para el anuncio de Castillo.

Finalmente, lamentó que Pedro Castillo haya incumplido los protocolos por la COVID-19 al dar la mano a muchas personas antes y después de su mensaje a la Nación, lo cual ha sido un "mal ejemplo" como jefe del Estado.

"Cuando terminó su discurso, dio la mano a todo el mundo, y no se sabe si está vacunado o no (...). Un hombre que sale dando la mano a la gente, no está dando el ejemplo y debería aclarar su estado de vacunación".





