Fiscalía de la Nación. | Fuente: Andina

Resulta particularmente chocante que pese al impacto producido por las declaraciones de la lobista Karelim López, un grupo de congresistas persista en tratar de poner límites a la figura penal de la colaboración eficaz. Las declaraciones de Karelim López han sido formuladas para que se acepte su estatuto de colaboradora eficaz, lo que supone aportar informaciones útiles, veraces y documentadas a la Fiscalía. Por cierto, para ser aceptada la aspirante debe reconocer sus propios delitos y esperar que la Fiscalía reduzca su pena para recompensar su contribución a la prueba de la culpabilidad de actores más importantes que ella. Desde ya, lo dicho por Karelim López ha precipitado la renuncia del ministro de Transportes, quien se había mantenido contra viento y marea a la cabeza del primer presupuesto de inversión del Estado. Más aún, lo dicho por la aspirante a la colaboración eficaz ha reforzado las sospechas de la implicación del presidente Pedro Castillo en actos de corrupción. El lunes, Castillo deberá contestar las preguntas que le formulará la Comisión de Fiscalización. Y anoche se supo que la moción de vacancia impulsada por Renovación Popular ha alcanzado el número de firmas necesarias para su admisión a debate. La presidenta de la Comisión de Justicia es la experimentada Gladys Echaíz, quien se desempeñó como Fiscal de la Nación. Miembro de la bancada de APP, la posición de Echaíz ha sido rechazada, entre muchos otros, por el ex congresista Omar Chehade, miembro eminente de APP. Es verdad que la lentitud de los procesos del caso Lava Jato puede resultar exasperante. Pero no hay nada peor que limitar los plazos, lo que inevitablemente sería aprovechado por los procesados. Necesitamos precisamente lo contrario: reforzar las herramientas de la Fiscalía y no limitarlas, para terminar con la impunidad.



Las cosas como son