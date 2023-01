| Fuente: AFP

Entre todos los funcionarios públicos, el gobernador regional de Puno es el que más puede influir en la salida de la crisis que atraviesa nuestro país. Richard Hancco Soncco, de 44 años, fue elegido el pasado 2 de octubre con 33% de los votos obtenidos en la primera vuelta. Su candidatura fue postulada desde el movimiento Reformas y Honradez por más Obras. Sannco fue estudiante de la Universidad Nacional del Altiplano, donde ha dejado el recuerdo de un tenaz defensor de reivindicaciones concretas como el costo del pasaje y el comedor universitario. Se graduó de abogado y ejerció de fiscal. No fue admitido como Juez, por decisión del inefable Consejero Iván Noguera, más conocido como Doctor Rock, involucrado más tarde en los audios de la corrupción en el Poder Judicial. Soncco fue hábil para administrar el silencio, mientras sus adversarios multiplicaban promesas imposibles de cumplir. Asumió la gobernación durante la tregua de protestas, que llegó a su fin tres días después de su juramentación en enero. El gobernador regional afirma que el apoyo al paro y la protesta es casi unánime en su región. Y que solo se suspenderá si se consigue el objetivo político que se han trazado: la renuncia de Dina Boluarte. Aunque el ex fiscal repudia la tentativa de golpe de Pedro Castillo, considera que Dina Boluarte ha traicionado las promesas que hizo a los electores de Puno, 89% de los cuales votaron a favor de la fórmula que integraban Castillo y Boluarte. El gobernador desaprueba los bloqueos de carreteras, la toma de aeropuertos y el asesinato del suboficial José Soncco Quispe, carbonizado en Juliaca. El deber de un dirigente no es acatar sin visión propia lo que le parece ser clamor popular. Su promesa fue destrabar obras y ejecutar presupuestos. Lo que pueda hacer como gobernador dependerá del dilema que enfrenta: o cumple con sus promesas de campaña, o se empecina en un objetivo político único que en sí mismo no garantiza nada bueno para su población.

Las cosas como son