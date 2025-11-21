El futuro de la información: RPP celebró el InnovaFest 2025

InnovaFest 2025 es un evento que destaca la creatividad, la innovación y el impacto de las nuevas propuestas tecnológicas dentro de la empresa.

Con el propósito de reconocer las ideas, proyectos e iniciativas desarrolladas por los colaboradores del GRUPORPP y que han contribuido a transformar la manera en que se produce y se distribuye la información, se llevó a cabo este viernes el InnovaFest 2025.

Se trata de un evento que destaca la creatividad, la innovación y el impacto de las nuevas propuestas tecnológicas dentro del GRUPORPP.

Durante la jornada se presentaron diversos avances que ya vienen impulsando el futuro del medio y que buscan optimizar los procesos en todas las plataformas de RPP.

“Cada integrante del grupo RPP, día a día, con su aporte, hace que este año y todos los años tengamos más temas de innovación y por eso este evento se ha hecho, porque hay muchos colaboradores, muchos trabajadores que con sus proyectos, iniciativas e ideas han hecho que este año logremos más proyectos de innovación”, señaló Andrea Portella durante la ceremonia.

En esta edición participaron siete proyectos presentados por distintas áreas de RPP. El equipo ganador fue el de Medios Informativos, conformado por Joe Olivas y Cronwell Méndez, quienes propusieron la transformación del flujo editorial mediante el uso de inteligencia artificial.

Su iniciativa busca mejorar la eficiencia del trabajo periodístico diario y fortalecer la coordinación entre los equipos de radio, web y televisión.

“Una sola palabra, eficiencia en el trabajo. Todas las plataformas que antes estaban diversas, ahora las tenemos en un solo servicio, tenemos módulos de atención para poder gestionar justamente nuestras notas, ver nuestras notas que están subiendo a la escaleta, ver cómo se están leyendo en tiempo real por parte de los conductores o ver en el momento cómo un despacho está siendo emitido al aire”, explicó Joe Olivas al presentar su proyecto.

El InnovaFest 2025 reafirma el compromiso del GRUPORPP con fomentar la creatividad interna y modernizar los procesos que sostienen su labor informativa.