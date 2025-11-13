Primera edición de Master Talks del GRUPORPP reunió a especialistas en negocios y economía

GRUPORPP realizó la primera edición de Master Talks, un evento que reunió a expertos en negocios, economía y marketing, ofreciendo a agencias de medios información estratégica sobre tendencias del mercado, comportamiento del consumidor y la evolución de las marcas.

El GRUPORPP inauguró la noche del jueves la primera edición del Master Talks, un espacio dirigido a agencias de medios y profesionales del sector empresarial. El evento tuvo lugar en el Centro Empresarial Mozart, ubicado en la avenida Víctor Andrés Belaúnde, en el distrito limeño de San Isidro.

Durante la jornada, los asistentes accedieron a información clave sobre las nuevas tendencias del mercado, los factores que influye en la decisión de compra en un eCommerce, además de otros aspectos afines.

Entre los ponentes destacan el reconocido especialista latinoamericano, Lucas Chávez Alcorta, quien llegó desde Colombia para abordar temas vinculados a marcas exitosas y nuevos consumidores, así como el economista peruano Elmer Cuba, socio de la consultora Macroconsult, encargado de exponer sobre tendencias económicas modernas y el panorama del país.

Como anfitriones participan los periodistas de esta corporación informativa multimedia Joanna Castro y Fernando Carvallo, quienes destacaron la importancia de brindar información relevante y actualizada para la toma de decisiones empresariales.

Carvallo afirmó que el objetivo del evento es “contribuir a que las empresas tengan una visión racional, rigurosa y profesional, de lo que será el futuro inmediato del país”.

“Las empresas necesitan saber en qué terreno se van a mover el próximo año y nosotros también necesitamos saber cómo se están moviendo las empresas”, mencionó.

Por su parte, Joanna Castro destacó que las empresas requieren saber de economía para tomar decisiones importantes, y eso es precisamente lo que ofrece Master Talks: información y data de calidad.

“La economía del país es sumamente importante, mueve todo, mueve el día a día”, señaló.

Detalles del evento

Priscila Robinson, gerente comercial del GRUPORPP, remarcó que Master Talks tuvo como propósito proporcionar a las agencias de medios y partners comerciales información estratégica sobre las tendencias del mercado y la gestión de marcas.

Para lograrlo, sostuvo que el evento contó con la participación de dos ponentes de renombre: Elmer Cuba, quien ofreció valiosas perspectivas económicas y electorales fundamentales para la toma de decisiones comerciales; y Lucas Chávez, especialista en marketing, que compartió estrategias orientadas a construir marcas poderosas y con propósito, que trascienden más allá de productos o servicios.

Mientras que Jorge Abarca, gerente general de GRUPORPP, manifestó que durante esta primera edición de Master Talks se ofreció una visión clara sobre la evolución de las marcas en el mercado actual.

"Hoy es un evento donde estamos compartiendo con nuestros asociados, con agencias de medios, con algunos clientes, información sobre las nuevas tendencias en la gestión de las marcas en el mercado actual", afirmó.

En ese sentido, indicó que, a través de las ponencias, los participantes obtuvieron información sobre las tendencias del mercado para el próximo año, conocer cómo las marcas están adaptando sus estrategias para destacarse, tanto en el ámbito digital como en los medios tradicionales, y aprender cómo aprovechar estas tendencias para potenciar sus marcas y optimizar sus estrategias de comunicación.

