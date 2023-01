Monseñor Paolo Rocco exhortó al “diálogo entre hermanos de una misma nación con pleno respeto a los derechos humanos y al Estado de Derecho”. | Fuente: AFP

Escucha el canal de podcast de Las cosas como son en RPP Player.

La Iglesia Católica es una institución religiosa internacional que tiene su sede en lo que es también un Estado con soberanía, territorio y política internacional: el Vaticano. Por eso, la Iglesia cuenta con un cuerpo de diplomáticos profesionales que son los representantes del Papa ante los Estados y organizaciones internacionales con los que el Vaticano mantiene relaciones oficiales.

En cada país la delegación diplomática vaticana está encabezada por un Nuncio, que es una autoridad eclesiástica independiente de la Iglesia local. La diplomacia vaticana es la más antigua del mundo y una de las que más países abarca. En los países de mayoría católica, los nuncios suelen ser los decanos del cuerpo diplomático y es en esa calidad que el actual nuncio en el Perú, Monseñor Paolo Rocco, se dirigió a la presidenta Dina Boluarte.

Por supuesto que no corresponde al nuncio del Papa plantear soluciones ni estrategias políticas, pero sí recordar los valores que inspiran la diplomacia vaticana: la prioridad de la vida, el rechazo a la violencia, la condena de la discriminación y la solución pacífica de los conflictos.

Por eso exhortó al “diálogo entre hermanos de una misma nación con pleno respeto a los derechos humanos y al Estado de Derecho”. Monseñor Rocco se preguntó si no habremos “llegado al borde del precipicio porque hemos descuidado y ensombrecido valores que van más allá de las contingencias”.

El nuncio no vaciló en reprobar las formas visibles de la violencia, pero también “otra violencia más insidiosa que es la que desprecia lo diferente, sobre todo cuando sus exigencias perjudican de algún modo sus intereses”. Rocco es sin duda un diplomático, pero no se priva de hacer reflexiones que pueden irritar a los que no creen posible “procesos de encuentro que puedan construir un pueblo capaz de abrazar las diferencias”.

El exdictador soviético Stalin solía burlarse de la diplomacia vaticana afirmando que no disponía de divisiones blindadas. La acción de Juan Pablo II en su Polonia natal y en todo el bloque soviético mostró que la diplomacia de valores puede ser más eficaz que la de los tanques.

Las cosas como son