El Señor de los Milagros llega al Callao después de 22 años, con presencia del presidente José Jerí

La sagrada imagen del Señor de los Milagros llegó al Callao y ha sido recibida por el presidente de la República, José Jerí, quien estuvo hace unos minutos precisamente en el estrado junto a autoridades.

Esto ocurre precisamente la avenida La Marina, en la cuadra 12, donde se estaba desplazando la santa imagen.

Fieles devotos siguieron a paso ligero el anda que está encima del 'Nazareno Móvil', así como un gran despliegue por parte de la policía y personal de tránsito y la municipalidad.

El presidente José Jerí, junto al alcalde de la provincia constitucional del Callao, Pedro Spadaro, fueron parte del pequeño homenaje al Señor de los Milagros cuando llegó al cruce de la avenida La Marina con Insurgentes.

Luego, el mandatario se retiró precisamente por la calle Insurgentes, se subió a su vehículo oficial y posteriormente salió por la ventana para también saludar a los ciudadanos que han llegado hasta este punto.

Fieles recibieron al Cristo Morado en el primer puerto

RPP pudo constatar que ciudadanos llegaron incluso con sus mascotas para seguir el recorrido de la sagrada imagen. Y es que tras más de 20 años llega la imagen del Señor de los Milagros al Callao.

"Que me dé mucha salud y que ayude a mi familia que también está en el extranjero. Que todo le vaya bien. Es un momento histórico. Además, pido que mi esposo se recupere, está un poco mal de salud", señaló una ciudadana a RPP.

Otra ciudadana, de 93 años, llegó acompañada con su hija al punto de encuentro de la sagrada imagen y pidió salud para su familia.