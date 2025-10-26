Señor de los Milagros realiza recorrido histórico en el 'Nazareno Móvil' hacia el Callao

Después de 22 años, la Sagrada imagen del Señor de los Milagros realiza un recorrido extraordinario hacia el Callao a bordo del 'Nazareno Móvil', marcando una jornada histórica para los devotos chalacos.

El Señor de los Milagros salió alrededor de las 6:30 de la mañana desde la iglesia de la Nazarenas, en donde estaban reunidos fieles y personal de la Hermandad del Señor de los Milagros, con la túnica tradicional de color morado, así como los patrones de andas.



A bordo del 'Nazareno Móvil', el Señor de los Milagros recorrió la plaza Dos de Mayo y sigue su trayecto por la avenida Tingo María.

"Muy agradecida porque venga después de tantos años, porque hace muchos años llegó también, pero se fue para Dos de Mayo y Guardia Chalaca. Ahora agradecidas y bendecidas, que ojalá, pues, con la llegada del Señor de los Milagros, toda esta violencia acabe", declaró una ciudadana a RPP.

Mientras tanto, miles de fieles ya se concentraron en la avenida Colonial para recibirlo, un grupo de ellos son parte de la comunidad de la visitación de Cárcamo.

"De una emoción grande estar cerca al señor con tanta devoción", contó una ciudadana que proviene de Trujillo y llegó a Lima para ver al Señor de los Milagros.

Personal policial y de la División de tránsito se encuentra siguiendo el 'Nazareno Móvil' para resguardar la seguridad durante el recorrido.

Fieles siguen al Señor de los Milagros en histórico reoorrido al Callao | Fuente: RPP

¿Cuál es la ruta programada?

El anda con el Señor de los Milagros recorrerá las avenidas Tacna, Nicolás de Piérola, Óscar R. Benavides (ex Colonial), Tingo María, Mariano Cornejo, Universitaria, La Marina, Guardia Chalaca, Sáenz Peña, hasta llegar al cruce con avenida República de Panamá, donde se celebrará una misa en su honor.



Omar Chávez Nanquén, gerente de Participación Vecinal de la Municipalidad Provincial del Callao, indicó que, a las dos de la tarde, se tiene previsto realizar una misa en honor al Señor de los Milagros, que contará con la presencia de las sagradas imágenes del Señor del Mar y de la Virgen del Carmen, “que son los patronos aquí en el Callao”.