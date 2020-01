Reniec y ONPE toman medidas para que se cumplan sus demandas. | Fuente: RPP Noticias

Trabajadores del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunciaron desde mañana una huelga nacional indefinida y un paro preventivo de 24 horas, respectivamente, para advertir al Gobierno sobre pedidos como la mejora de sus sueldos que reclaman.

Luis Barreda, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Reniec, recordó que el pasado 28 de noviembre realizaron un paro preventivo luego de que el Ministerio de Economía no cumpliera con el plazo para darles una respuesta a sus dos principales reclamos: la incorporación de los trabajadores CAS al régimen 728 y una nueva escala remunerativa.

"Tenemos compañeros CAS que tienen 11 años en ese régimen (CAS) que es transitorio, un régimen temporal y esos compañeros realizan labores permanentes por más de 10 años. El Estado es el principal vulnerador de los derechos laborales. De Los 4 mil trabajadores que tiene el Reniec, 3 mil son CAS. De esos, 2,500 tienen más de cinco años laborando", cuestionó.

En entrevista con RPP, Barreda señaló que un viceministro con el que se reunieron el pasado viernes en la Presidencia del Consejo de Ministros los llamó "oportunistas" por realizar esta huelga a pocas semanas de realizarse las elecciones congresales complementarias y sin tomar en cuenta que muchos ciudadanos deben renovar su DNI para poder votar.



"Yo le aceptaría si esto fuera una decisión que la hemos tomado recién. Nosotros venimos desde agosto comunicándonos con el Ejecutivo. Lo que debería pasar es que el Gobierno debería atender nuestras demandas. El 21 de noviembre nos reunimos en el Ministerio de Economía y nos ofreció en una semana darnos una solución", manifestó.

"Quiero pedir disculpas públicas a la ciudadanía, no es nuestro interés boicotear el proceso electoral. Seguramente el Congreso se cerró por razones válidas y esta elección es la segunda etapa de ese procedimiento, pero no viene de ahora este pedido", agregó.

Por su parte, Franz Paz, secretario del Sindicato de Trabajadores de la ONPE, indicó que no existe una solución "mínima" a sus reclamos que permita que no se vean obligados a realizar una huelga nacional indefinida. "Nosotros estamos pidiendo la solución de dos partes importantes dentro del trabajo del Reniec y ONPE".

"No son pedidos que no puedan ser ejecutados. En el caso de la ONPE no vamos a afectar el presupuesto nacional, lo que estamos afectando son nuestros recursos ordinarios (…) Nuestro propósito no es afectar el proceso electoral, nuestro propósito es que se cumplan los plazos y las actividades", indicó.