ONPE culminó el conteo de votos.

La politóloga Paula Távara consideró que el país logrará superar la inestabilidad que se ha generado mientras ambos candidatos que postulan a la Presidencia esperan que el Jurado Nacional de Elecciones termine de revisar los recursos de nulidad presentados por el partido Fuerza Popular y proclamar de manera oficial a un ganador; sin embargo, advirtió el peligro de que esta demora pueda prolongar la inestabilidad que vive el país.

"Quiero pensar que vamos a salir, pero me preocupa profundamente la reacción que se está teniendo frente a los resultados y que desde allá haya diversas amenazas a la salida legal, legítima, estipulada constitucionalmente. Es decir, que ahora se hable de un plan b, de repetir elecciones creo que estos nuevos intentos son lo que más nos debe preocupar", advirtió.

La especialista señaló que en términos sociales la tarea "es aun más difícil" por la existencia de un grupo de personas que votó a favor de un candidato "por miedo" y otro "que ha actuado desde el principio de mucha discriminación". Al respecto, el periodista Fernando Vivas consideró que Fuerza Popular "está alentando la polarización" a fin de "presionar" a los jurados electorales pese a que se trata de pedidos "muy endebles".

"Los expertos electorales dicen que las irregularidades per se no son causal de nulidad de actas y que lo más probable es que sería insuficiente como para revertir los resultados. Hay un sector que va a hacer presión sobre el Jurado, sobre la prensa y cualquier actor que tenga influencia (…) Cuando Fuerza Popular se vaya dando cuenta, va a llegar ese punto de lo irreversible donde van a tener que jugar a la no polarización y terminar con dignidad", opinó.

"El momento en el que un presidente sabe que va a ser proclamado es el momento en el que el perdedor tiene que saber que no solo está perdiendo una elección, sino que no vaya a perder, además, la dignidad. Yo confío en que Fuerza Popular, que ya ha pasado dos veces por esto, muestre algo de grandeza, quiero confiar en eso", agregó.

Paula Távara también consideró que Keiko Fujimori debería hacer un "llamado a la calma" a sus seguidores y líderes políticos que la respaldan e incluso se refieren a la posibilidad de convocar a nuevas elecciones. Sobre este tema, la especialista lamentó que esta opinión manifestada por personas como el congresista electo José Cueto pueda ser una señal de alarma sobre lo que será su participación en el próximo Parlamento.

"¿Dónde está el cambio hacia adelante si desde ahora no estás cuidando a quienes en adelante deberían estar, por ejemplo, del coronavirus? Temo, lamentablemente, que en este momento a la señora Fujimori le conviene más el río revuelto, la movilización, tener una presión social que ella sienta que respalda no solo su pedido, sino que permita desde ya horadar la legitimidad de quien pudiese ser el presidente electo", indicó.

