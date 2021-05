Hernando Cevallos llegó a reunirse con Pedro Castillo en Breña. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El doctor Hernando Cevallos, miembro del equipo técnico de Perú Libre, se refirió al ingreso de más vacunas para combatir la COVID-19 y, de ser necesario, comentó que se van a renegociar la llegada de los 60 millones de vacunas adquiridas por el actual gobierno. Para esto, adelantó que ya han conversado con países como Rusia, Argentina o Cuba.

"Necesitamos conocer el calendario de llegada de esos 60 millones (de dosis) y si tenemos que renegociar ese calendario, lo vamos a hacer, en el sentido de respetar los contratos porque necesitamos las vacunas y que vengan lo más pronto posible. Necesitamos que venga la mayor cantidad de vacunas en el más breve plazo posible para disponer campañas masivas", señaló en declaraciones a la prensa.

Cevallos también señaló que, a la fecha, no se sabe cuánto tiempo inmunizan las vacunas frente a la COVID-19. Asimismo, recordó que no se sabe con exactitud si será necesario colocar refuerzos y si el virus mutará, por lo que consideró que "no es descabellado" hablar de una vacuna desarrollada a mediano plazo en el país.

"Lo que debe quedar claro es que todas las decisiones en salud pública que tome Perú Libre van a estar basada en la evidencia científica. No es que a mí me parece o no. Ese es el camino: consultar con la mayor cantidad de expertos porque todo lo que tiene que ver con modificaciones sanitarias hay que hacerles un seguimiento", comentó.

Tras una reunión en Breña con el candidato presidencial Pedro Castillo, el excongresista también señaló que en los planes de Perú Libre no está desaparecer ni prescindir de las AFP, aunque aclaró que no están de acuerdo con los cobros que realizan estas administradoras de pensiones.

"(…) Señala claramente que primero se respetan todos los depósitos de los aportantes a las AFP. En ningún momento se habla de desaparecer las AFP. Lo que sí se debe controlar es que no haya usura, que no se cobre desmedidamente. No puede haber más usura, no puede haber las comisiones que se están pagando ni pensiones miserables", señaló.

