El jefe de la Oficina Nacional de Elecciones (ONPE), Piero Corvetto, aseguró que han preparado todas las medidas de bioseguridad para llevar a cabo este domingo unas elecciones generales seguras pese al contexto de pandemia. En entrevista con RPP Noticias, invocó a las personas a hacer uno del voto escalonado para evitar posibles aglomeraciones de personas.

"No hay ningún tipo de posibilidad de contacto físico con nadie en el local de votación. Usted va a llegar, se le va a medir la temperatura, se le van a higienizar las manos (…) un orientador de la ONPE lo va a llevar a su mesa", señaló.

El titular de la ONPE hizo un llamado a los electores a mantener la paciencia en caso encuentre algunas personas en cola para ingresar al ambiente donde deberá emitir su voto. En estos casos, aseguró, las personas deberán mantener un mínimo de metro y medio de distancia para reducir la posibilidad de contagios.

Piero Corvetto también explicó que uno de los mayores casos de voto inválido de manera accidental ocurre en la elección para el Congreso. En estos casos, recordó, algunos electores eligen dos candidatos de diferentes partidos. El titular de la ONPE remarcó que en este caso el elector puede escoger hasta dos opciones de un solo partido.

Cualquier ciudadano puede ser miembro de mesa

En otro momento, el titular de la ONPE exhortó a la ciudadanía a sumar esfuerzos para estar preparados al momento de la conformación e instalación temprana de las mesas de sufragio. Para esto, podrán capacitarse como miembro de mesa en una plataforma especial.

Piero Corvetto solicitó, especialmente a los electores jóvenes, asumir, de darse el caso, la conducción de las mesas de sufragio por posibles demoras en su instalación, tal como establece la Ley Orgánica de Elecciones (Ley 26859).

La invitación tiene el propósito garantizar la instalación oportuna de las mesas de sufragio, que entre las 7:00 y las 9:00 de la mañana tiene como electores a los adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad y de riesgo.

La no instalación temprana de una mesa de sufragio no facilita la votación de electores y electoras que van a cumplir con las recomendaciones del horario para el voto escalonado garantizando el flujo y la no aglomeración en los locales de votación.

El organismo electoral recordó que los ciudadanos que cumplan con ejercer el cargo recibirán S/120 soles, sean miembros de mesa titulares, suplentes o de la cola. En la página web de la ONPE se puede conocer el accionar de los miembros de mesa, además de los pasos para sufragar.

