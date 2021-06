Proponen auditoría electoral a cargo de la OEA. | Fuente: RPP Noticias

El dirigente aprista Jorge del Castillo justificó su propuesta para realizar una auditoría internacional al proceso electoral a cargo de la Organización de Estados Americanos (OEA) por presuntas irregularidades. El exministro advirtió que, independientemente de que el Jurado Nacional de Elecciones proclame los resultados, "estamos camino a una ingobernabilidad".

"La idea era poner una fórmula que permita darle al Perú una tranquilidad social y política y confianza y legitimidad al gobierno que entrada. Algunas personas estuvimos pensando y salió esta propuesta por cinco partidos, no estaba Fuerza Popular. Es una salida política inteligente, pacífica, no busca la confrontación, más bien la evita. Es una solución favorable al país", indicó.

En entrevista con RPP Noticias, el exsecretario general del APRA descartó que esta iniciativa busque aumentar la crisis generada por la demora en la proclamación de resultados. En su opinión, una auditoría internacional permitiría "aclarar" las presuntas irregularidades advertidas sobre el proceso electoral, en particular en la segunda vuelta.

"Ojalá esta iniciativa sea recogida por el presidente (Francisco Sagasti) porque es al que más le conviene. Él tiene la responsabilidad de entregar el 28 de julio de manera pacífica al nuevo gobierno que debe estar legitimada. El señor Sagasti, cuando asumió la Presidencia, se comprometió a (realizar) elecciones limpias", apuntó.

"Las pruebas empiezan a salir, no es una mala decisión. La mitad del Perú está diciendo en una encuesta que puede haber fraude y yo creo que el JNE en su mayoría no ha estado a la altura de lo que el Perú demandaba. Haber sacado al APRA de la campaña, al PPC, al partido del señor Olivera y validar a Vizcarra, más pruebas no pueden haber", agregó.

En otro momento, el exministro comparó al reciente pronunciamiento de la Misión de Observadores de la OEA, donde no se advierten irregularidades al proceso, con una "prueba rápida" de COVID-19 y señaló que lo que se necesita "es una prueba molecular", como una auditoría, "para que se profundice en el tema porque aquí ellos no han revisado ninguna acta".

"Esta es una prueba rápida, la prueba rápida con la que sales es negativo pero eres positivo. Queremos un análisis, una tomografía, una cosa más profunda. Ojalá se aceptara, esta es una posición de buena fe para mejorar la gobernabilidad del país, no para crear problemas", reiteró.

Observadores de la OEA se pronuncian sobre las elecciones

La Misión de Observación de la Organización de Estados Americano (OEA) aseguró que en su seguimiento al proceso electoral peruano constató que el trabajo el trabajo de los Jurados Electorales Especiales (JEE), que resolvieron las actas observadas, así como las acciones de nulidad presentadas y las apelaciones ante el Jurado Nacional de Elecciones, "se han realizado con apego a la ley y a los reglamentos vigentes".

En un comunicado, la Misión de Observación de la OEA, que está encabezada por el excanciller paraguayo Rubén Ramírez Lezcano, saludó que el sistema electoral peruano "cuente con las garantías del debido proceso".

"La Misión observó que los partidos políticos en contienda tuvieron las mismas oportunidades para presentar sus reclamos y ser escuchados, y constató que las decisiones de los órganos electorales colegiados son deliberativas, expeditas y públicas", manifestó.

"La Misión ha observado, hasta el momento, que la actuación de los órganos jurisdiccionales se ha apegado a la normativa vigente", sentenció.

