Elecciones 2021: Miembros de mesa de Totorani descartan ser familia y piden rectificación a Keiko Fujimori

Luego que Fuerza Popular denunciara un presunto fraude en una mesa instalada en el centro poblado de Totorani, en el distrito de Acora, en la región Puno, las personas aludidas por el partido deslindaron sobre cualquier intento de favorecer en los resultados al candidato de Perú Libre.

La denuncia del partido de Keiko Fujimori se basaba en que los miembros de dicha mesa serían familiares porque apellidan Catacora, por lo cual se debían invalidar los votos en dicha mesa de sufragio; sin embargo, uno de los acusados aclaró a RPP Noticias que ellos fueron elegidos por sorteo y precisó que no son familia.

Bertin Catacora Catacora, uno de los miembros de mesa mencionado por Fuerza Popular en su denuncia, señaló que están indignados por haber sido aludidos, pues sostuvo que ellos fueron elegidos vía sorteo por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), por lo que acudieron a cumplir con su deber. Además, descartó que sean familiares.

"Nos afecta bastante, a mi persona, a mi familia, a mi comunidad, porque nosotros somos zona aymara organizada y hablamos por la comunidad. Una comunidad no se puede manchar, un distrito no se puede manchar (...) Fuerza Popular nos acusa de fraude en mesa y eso no es lo correcto", declaró.

Hechos

Catacora Catacora señaló que la presidenta titular de la mesa elegida por la ONPE fue Ederlin Catacora Catacora, quien no asistió a cumplir con su deber por lo que Humberto Catacora Quispe asumió la presidencia. Junto a él estuvieron Luis Catacora Ramos y Bertin Catacora Catacora como tercer miembro.

Este último puntualizó que esperan la rectificación de la candidata de Fuerza Popular, pues de lo contrario procederán a querellarla debido a que consideran que fueron aludidos en un grave denuncia.

"No somos familia, no hemos sido voluntarios, no hemos copado una mesa, solo hemos cumplido con el sorteo de la ONPE. (...) Los tres miembros estamos pidiendo que la señora Keiko se disculpe públicamente dentro de las 24 horas, de lo contrario haremos la querella correspondiente", enfatizó.

