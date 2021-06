Víctor Rodríguez Monteza asumió como integrante del pleno del JNE. | Fuente: Foto: JNE

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, tomó juramento al fiscal Víctor Rodríguez Monteza e informó que desde este momento se incorpora a las labores de este organismo, que desde días atrás viene revisando las apelaciones de Fuerza Popular a las actas que fueron observadas por presuntas irregularidades.

Tras la toma de juramento y la fotografía oficial, Salas Arenas mencionó que la figura de una "declinación" expresada en la carta del fiscal Luis Arce "no está prevista" y fue "asimilada" como una renuncia; no obstante, recordó que esto no se encuentra previsto en esta etapa del proceso electoral.

"La justicia electoral no puede quedar paralizada ni bloqueada, menos aún en esta fase del proceso, en el que tenemos deberes sagrados que cumplir con la colectividad previstos en el artículo 176 de la Constitución que tienen que ver con la oportunidad de presentar los resultados electorales. Quiere hacer presente a todos que las artes interruptivas no prosperarán", indicó.

El fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza juró esta mañana como representante del Ministerio Público ante el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El magistrado reemplazará a su colega Luis Arce, quien fue suspendido tras presentar una carta en la que "declinó" a su cargo durante el proceso electoral. El pleno quedó habilitado para retomar las audiencias de apelaciones.



