Las manifestaciones tras la vacancia del expresidente Martín Vizcarra tuvieron como resultado dos fallecidos en medio de la represión policial. | Fuente: Efe y Andina

La calle habló fuerte. De acuerdo con la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), la desaprobación del Congreso de la República ha alcanzado el 90%, dato que coincide con el estudio revelado por Ipsos Perú, en el que el Parlamento cuenta con una desaprobación del 88%.

Este descontento popular se evidenció en las protestas ciudadanas que tuvieron lugar en varias regiones del país, luego de que el mismo Congreso aprobara la vacancia del expresidente Martín Vizcarra y el parlamentario acciopopulista Manuel Merino de Lama asumiera la presidencia por menos de una semana.

Durante los días que duró la crisis política en el país, los candidatos que lideran la intención de voto de cara a las Elecciones Generales del 2021, George Forsyth y Julio Guzmán, experimentaron cambios en su intención de voto.

En el caso de George Forsyth, candidato a la presidencia por el partido Restauración Nacional, todavía lidera la intención de voto con el 16% de las preferencias, sin embargo, sufrió un descenso de siete puntos porcentuales desde septiembre, de acuerdo con Ipsos.

Y es que el accionar de Forsyth durante las manifestaciones ciudadanas fue cambiante. En un primer momento, el 10 de noviembre, el candidato condenó la decisión del Parlamento de vacar a Vizcarra Cornejo, sin embargo, se mostró en contra de las manifestaciones ciudadanas. “No es momento de tomar las calles, vamos a tener nuestra revancha el próximo año en las elecciones”, dijo.

Contradiciéndose, al día siguiente el candidato presidencial se pronunció para señalar que las personas estaban en su “legítimo derecho” de salir a las calles. En ese pronunciamiento, el exalcalde de La Victoria también criticó a Manuel Merino y hasta le dio 24 horas “para hablarle a la población” y tranquilizarla.

"Es importante que haya una protesta, debemos protestar. Hay muchas formas de protestar, a través de las redes, los cacerolazos, hay varias formas”, indicó.

Estas contradicciones fueron evidenciadas por usuarios en las redes sociales, quienes le hicieron recordar que, en un primer momento, no apoyó a los miles de manifestantes que protestaron en las calles en contra del gobierno de transición de Manuel Merino y Ántero Flores Aráoz, expresidente del Consejo de Ministros.

El comunicador y sociólogo Sandro Venturo cree que la actitud de George Forsyth no solo fue contradictoria, sino también deficiente. “Es un candidato al que le va a costar mucho tener un perfil claro con un mensaje claro. Uno podría pensar que no solamente ha bajado en las encuestas, sino que en verdad se está estancado”, apuntó en declaraciones a RPP Noticias.

Por otro lado, el politólogo Fernando Tuesta cree que no es seguro que el descenso de Forsyth se haya debido a su accionar contradictorio con respecto a la crisis política. “Quizás no ha afectado tanto en su descenso y son otros factores: su propio desempeño en general y no necesariamente en relación a las movilizaciones ciudadanas”, opinó.

El exburgomaestre es criticado por haber renunciado a la alcaldía de La Victoria, por haber decidido presentarse a las elecciones con solo 38 años de edad y con el partido Restauración Nacional, visto por la "Generación del Bicentenario" como conservador.

¿POR QUÉ LA SITUACIÓN DEL PARTIDO MORADO ES DISTINTA?

A diferencia del caso del ex alcalde de La Victoria, Julio Guzmán estuvo presente desde el lunes 9 en las manifestaciones ciudadanas, justo después de la vacancia contra Martín Vizcarra. Ese día, los jóvenes se concentraron en el Centro de Lima e intentaron marchar hacia el Congreso de la República.

De acuerdo a la última encuesta de Ipsos, el líder del Partido Morado se ubica en el segundo lugar de intención de voto, con un 7% de respaldo, un 3% más desde septiembre.

“Ha habido una ligera caída de George Forsyth y un ascenso de Julio Guzmán. Son los resultados más significativos. (…) Guzmán fue uno de los primeros en salir y oponerse a Merino y su bancada jugó un rol muy importante”, indicó Alfredo Torres, presidente Ejecutivo de Ipsos a RPP Noticias.

El líder del Partido Morado incluso lamentó que Martín Vizcarra aceptara la decisión del Congreso de destituirlo de la Presidencia de la República, asegurando que este había “tirado la toalla”, sin quedarse a “defender la democracia”.

“El señor [Manuel] Merino no puede ser presidente de nuestro país, es un Gobierno ilegitimo, de transición, que va a crear las condiciones para que las próximas elecciones presidenciales no sean transparentes", señaló durante una entrevista con Canal N.

Pero no solo Guzmán tuvo un rol activo durante la crisis política y las protestas ciudadanas; los congresistas del Partido Morado Daniel Olivares y Alberto de Belaunde, entre otros, destacaron al intervenir activamente en la búsqueda de personas detenidas, la condena a los abusos policiales y el pedido de justicia por las muertes de Inti Sotelo y Jack Bryan Pintado, además de otras intervenciones en favor de los manifestantes.

Entonces, si el rol de los principales rostros del Partido Morado fue tan activo durante los días de crisis política, ¿por qué esto no se ha reflejado en la intención de voto del electorado con respecto a su candidato?

Para Sandro Venturo, Julio Guzmán se ha convertido en un candidato “estancado”. “Que Julio Guzmán siga estancado en las encuestas, habiendo participado activamente en las protestas, en las semanas anteriores, quiere decir que es un candidato estancado, un candidato que probablemente haya perdido millaje, aunque tendríamos que ver cómo le va al presidente Sagasti y ver cómo eso afecta o no las posibilidades del Partido Morado”, aseguró.

Para Tuesta, en cambio, el mínimo incremento que ha tenido Guzmán en la intención de voto se debe a que ha aprovechado para sacar ventaja con su posición en relación a los últimos acontecimientos, sin embargo, considerando que gran parte de la ciudadanía no ve “sincera” su postura.

“Algunos pueden considerar que, en realidad, su presencia no era una genuina, sincera y, por lo tanto, no lo aprueban o no ayudan a aprobar y lo comparado. Si hay alguien que aprovechó esto fue él”, comentó.

También al respecto, el secretario general del Partido Morado, Rodolfo Pérez, recuerda que, según IEP, su partido es con el que la ciudadanía se siente más representada (7%). Al margen de este dato, para Pérez hay que “pisar tierra y ver la realidad, puesto que opina que la gran mayoría de la ciudadanía “no se siente representada por ningún partido político”.

“Eso es lo que más han expresado las movilizaciones que se han dado a nivel nacional. Indignación frente al sistema político corrupto y la necesidad de plantear alternativas. Ese es un gran reto para partidos nuevos como nosotros: Escuchar y comprender a un movimiento ciudadano mucho más grande y fuerte que cualquier partido. La generación del Bicentenario va a marcar la pauta de los cambios políticos en los próximos años”, destacó.

EL CASO VIZCARRA

Según una encuesta de Ipsos, el expresidente Martín Vizcarra es el político con el que más se identifica la gente, alcanzando un 14%. Esto a pesar de que el exmandatario es investigado actualmente por la Fiscalía y fue vacado por el Congreso de la República.

Además, el exmandatario fue vacado cuando tenía un 70% de aprobación ciudadana, algo que ningún gobierno, afirma Fernando Tuesta, había logrado en más de medio siglo.

¿A qué se debe su gran popularidad? De acuerdo con el politólogo, Vizcarra Cornejo es el político que mejor ha logrado capitalizar políticamente sus logros a pesar de que su situación, debido a las investigaciones que pesan en su contra, no era la mejor.

“Obviamente las imputaciones que se le hacen sobre aspectos de corrupción no lo dejan bien parado, pero la ciudadanía lo respalda por su enfrentamiento al Congreso, por su mismo trabajo en relación a la corrupción y sienten que es víctima de lo que pasa en el Parlamento”, explica.

“Todo mundo sabe que no tiene partido, no tiene referentes sociales allegados a él, no tiene bancada en el parlamento, en consecuencia, él aparece como una figura que destaca en un concierto de bastante oscuridad. Mientras no haya quien canalice todos estos sentimientos enraizados en el país, él va a seguir sacando ventaja”, culmina.

