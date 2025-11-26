Elecciones 2026: más de un millón de peruanos ya eligió sus tres opciones de locales de votación

La ONPE informó que, a la fecha, los departamentos con el mayor número de electores que escogieron sus locales de votación son Lima, Callao, Arequipa, La Libertad y Piura. La plataforma para hacer la elección estará disponible hasta el próximo 14 de diciembre.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que, entre el domingo 23 y el miércoles 26 de noviembre, 1 002 057 ciudadanos seleccionaron sus tres opciones de locales de votación a través de la plataforma digital https://eligetulocal.onpe.gob.pe/ con miras a las Elecciones Generales 2026. El registro correspondiente al millón ocurrió a las 7 horas con 13 minutos de este miércoles.

Los departamentos con el mayor número de electores que escogieron sus locales de votación son Lima (651 271), Callao (64 211), Arequipa (51 904), La Libertad (44 998) y Piura (43 324).

La plataforma permite a los ciudadanos, que se encuentran en territorio nacional, seleccionar hasta tres opciones de locales de votación dentro del distrito que figura en su Documento Nacional de Identidad (DNI) hasta el día del cierre del padrón electoral (14 de octubre de 2025). El sistema se encuentra habilitado las 24 horas del día, los 7 días de la semana y se puede acceder en tres idiomas: español, quechua y aymara.

La selección de locales se puede realizar de dos formas:

1) Vía versión web para computadoras de escritorio: el método de verificación de la identidad del usuario se realizará respondiendo tres (3) preguntas personales.

el método de verificación de la identidad del usuario se realizará respondiendo tres (3) preguntas personales. 2) Vía versión web móvil: para verificar su identidad, el ciudadano debe escoger una de las dos modalidades disponibles: respondiendo tres (3) preguntas personales y tomando una foto de su DNI o mediante reconocimiento facial para evitar suplantaciones de identidad.

Tras verificar la identidad, los ciudadanos deberán colocar su correo electrónico y número de celular. En caso una persona presente algún tipo de discapacidad, lo puede consignar, a fin de que se le brinde atención preferente en el local de votación que se le asigne.

El elector recibirá un correo electrónico con un mensaje de la ONPE para confirmar la dirección de correo. Es importante hacerlo para poder continuar con el procedimiento.

Luego de la confirmación, la persona podrá hacer la elección de sus tres (3) opciones de locales de votación de acuerdo al orden de su preferencia. Después de elegir los tres recintos, el sistema le preguntará al ciudadano si ya culminó con su selección. Seguidamente aparecerá un mensaje para que el usuario guarde sus opciones o pueda regresar y hacer modificaciones. Al culminar, el usuario recibirá un correo con información sobre los tres lugares seleccionados.

Es importante precisar que, tras el primer registro, los ciudadanos tendrán dos oportunidades para modificar su elección. En el mes de marzo de 2026, el elector podrá conocer el lugar que se le asignará para los comicios.

En cada proceso electoral es necesario que todos los peruanos realicen una nueva selección de tres locales de votación, puesto que estos pueden variar respecto a elecciones anteriores. En caso de no hacerlo, la ONPE les asignará un local de acuerdo a la disponibilidad de los mismos.

Cabe precisar que, en esta oportunidad, el sistema cuenta con mayores medidas de seguridad para evitar suplantaciones y, por tanto, nadie podrá elegir un local por otro ciudadano. Además, el registro de los datos personales es seguro y confidencial, ya que se realiza de forma individual y está protegido por la Ley N.º 29733 – Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N.° 016-2024-JUS y sus correspondientes modificatorias.

La plataforma estará disponible hasta el próximo domingo 14 de diciembre. De esta manera, los peruanos tendrán la posibilidad de votar más cerca de su domicilio el día de los comicios (12 de abril de 2026).

Información por región:

Departamento | Electores que eligieron opciones de local de votación

Lima | 651 271

Callao | 64 211

Arequipa | 51 904

La Libertad | 44 998

Piura | 43 324

Lambayeque | 29 375

Áncash | 19 557

Junín | 15 135

Ica | 14 956

Cajamarca | 12 959

Cusco | 9635

Puno | 7987

Tacna | 7190

Loreto | 5844

Ucayali | 4346

Huánuco | 4307

San Martín | 3303

Ayacucho | 3024

Moquegua | 2367

Tumbes | 2264

Amazonas | 1181

Apurímac | 1008

Pasco | 772

Madre de Dios | 673

Huancavelica | 466

Total | 1 002 057