En una entrevista concedida al diario Correo, la defensora del Pueblo encargada, Eliana Revollar, fue consultada sobre el Gobierno del presidente Pedro Castillo y la situación de crisis que enfrenta el país. La abogada señaló que desde la Defensoría ven con preocupación lo que sucede en el Perú.

“Es una crisis muy seria en materia política y económica qué tiene nuestro país. Desde la Defensoría del Pueblo (DP) vemos como la vulnerabilidad de grandes sectores se está acrecentando por la cuestión económica y la falta de dirección en políticas públicas, esto si bien es cierto tiene correlato con lo que ha sido la pandemia y con la crisis mundial que se ha generado el conflicto entre Ucrania y Rusia, tenemos que señalar que nuestras autoridades por este conflicto interno político que existe no están tomando las políticas públicas que corresponde y en el momento en que debería ser. (…) En el Ejecutivo, desde el presidente de la República, tienen graves acusaciones por temas de corrupción, hay congresistas que están involucrados en ello y esto preocupa porque no vemos en el futuro inmediato una salida a esta crisis política que tiene el país. No hay esa voluntad debe poner los intereses personales y poder trabajar una agenda con una salida que se ve dentro de los márgenes de la institucionalidad democrática”, mencionó.

Asimismo, al ser consultada sobre la legitimidad del presidente Pedro Castillo, la defensora del Pueblo encargada señaló que el profesor consiguió un amplio sector de votos en la población pobre al interior del país.

“Creo que la frustración de la propia población que voto por Perú Libre y por el propio presidente Castillo, esa frustración y desencanto es grande, porque sienten que no están respondiendo a lo que ha sido todo el ofrecimiento en la campaña. El cómo erradicar el tema de la pobreza, la discriminación, cómo hacer políticas que sean más redistributivas, es decir, que la gente pobre tenga un espacio en el país. Entonces, sí hay un desencanto muy fuerte en la población, hay una desconfianza, ya no solamente en el Ejecutivo sino en todas instituciones públicas. Desde el Congreso la República también hemos visto que hay leyes que son retrocesos frente lo que son las reformas y también el compromiso de algunos congresistas en la gestión de intereses para proyectos que es lo que ha pasado con congresistas de Acción Popular vinculados a una serie de investigaciones con el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva”, indicó.

Por otro lado, al ser consultada sobre el comunicado emitido por la Defensoría instando a Palacio a entregar el registro de las reuniones mantenidas en la casa de Sarratea, la abogada señaló lo siguiente:

“Como lo hemos señalado y en esta línea es enfática la Defensoría, uno de los primeros principios que debe cumplir una autoridad es la transparencia y la publicidad de las reuniones que tiene, él tiene que hacer ese registro, no solamente lo ha señalado la DP, también la propia autoridad de transparencia que está adscrita al Ministerio de Justicia lo ha señalado”, comentó y agregó que es importante que exista transparencia sobre las reuniones que mantiene el presidente de la República.

“Si tenemos reuniones que no han sido publicitadas, se genera ese manto respecto a cuál es el sentido de esas reuniones secretas. Más aún en el contexto en el que hay grabaciones audios, denuncias, colaboradores eficaces que van señalando una presunción de gravísimos hechos de corrupción, incluso de organización que tendría fines criminales y que estaría enquistada en el poder Ejecutivo”, comentó.

MINISTROS CUESTIONADOS

La defensora interina también fue consultada sobre su opinión al respecto de diversos ministros cuestionados, como el caso de Javier Arce, titular del ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, quien se encuentra en la condición de reo libre.

“No hay políticas que sean conducidas con eficiencia. Lamentablemente hemos oído algunos audios en los que se da cuenta de cómo más bien se gestionan intereses para asaltar el poder, no con los fines de gestionar políticas públicas (…). Si no hay vocación de corrección de enmienda para poder dirigir los destinos del país, nosotros consideramos que esta crisis se va agudizar mucho más y el impacto más fuerte lo va a tener la ciudadanía y de ello las personas que están en una condición de vulnerabilidad”, comentó. “En el país hay muchas personas con la formación y experiencia, el tema es que cada vez que una persona es señalada al menos en los ministerios, hay amenazas de interpelación o remoción del cargo. Lo que vemos es que no siempre son cambios positivos y quedan luces a una mejora en la conducción de las carteras. Entonces, si esta situación continúa, sí, efectivamente el tiempo nos dirá que este Gobierno se vuelve insostenible”, dijo.

ADELANTO DE ELECCIONES Y ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Al ser consultada sobre cuál sería una alternativa para salir de la crisis que atraviesa el país, Revollar señaló que no se encuentra en condiciones para afirmar que esta pueda ser la ruta.

“Quienes tienen que tomar esa decisión pensando en el interés del país son justamente los dos grandes poderes que están enfrentados. Hasta ahora no hemos visto sentarse a la presidenta del Congreso con el presidente Castillo para poder definir un curso de acción a esta crisis”, apuntó.

Con respecto a su postura sobre la asamblea constituyente, la abogada indicó que la Defensoría del Pueblo no ha tenido opinión sobre el proyecto de ley que fue archivado por el Congreso de la República.

“Es una posibilidad que siempre va a existir, sin embargo, desde la Defensoría creemos que la crisis y la situación que está pasando la población peruana no se va a resolver por la vía de una convocatoria a una asamblea constituyente para el cambio total de la Constitución. La población tiene problemas concretos, hay hambre, desempleo, no están llegando los fertilizantes. No solamente va a ser el problema de la población pobre o extremadamente pobre porque cada vez más personas van a tener sus bolsones”, dijo.

