Elmer Cáceres Llica podría ser investigado por presunta discriminación. | Fuente: Andina

Los constantes discursos del gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, en los que hace referencia a la raza y a las clases sociales, podrían terminar en una investigación fiscal por el presunto delito de discriminación.

El presidente de la junta de fiscales de Arequipa, Franklin Tomy López, señaló que las declaraciones de la autoridad podrían configurarse como el delito de discriminación, con penas que podrían superar los 4 años de cárcel.

El fiscal superior indicó que el Ministerio Público evalúa iniciar un proceso de investigaciones por frases vertidas del gobernador durante el discurso realizado en el distrito de Dean Valdivia en la provincia de Islay.

El gobernador de Arequipa, dijo: "Quiero decir a los opositores que nosotros seguiremos trabajando. Yo me debo a las provincias, yo me debo a los hermanos provincianos que me han hecho gobernador regional y no a los pitucos".

Por esta frase, Cáceres Llica estaría discriminando a un grupo de personas con un nivel económico alto, que evidentemente no gozan del apoyo de la primera autoridad de Arequipa.

Acusó a Vizcarra de incentivar invasión

Para el jefe de la oficina defensorial del pueblo en Arequipa, Ángel María Manrique, “todo tipo de discurso que enarbole el racismo lo único que genera es que nos enfrentemos entre personas”.

Indica que el gobernador regional de Arequipa, estaría cometiendo un delito, por lo que el Ministerio Público deberá actuar de oficio. “Todas las autoridades tienen el deber de garantizar la dignidad de todas las personas y todas merecen respeto”, declaro.

Otro discurso de tinte xenófobo, realizado en el distrito de Paucarpata, acuso al presidente de la República, Martín Vizcarra de incentivar la invasión de venezolanos en el país quitándole puestos de trabajo a miles de peruanos además de asesinarlos.

“Aquí vienen a asesinar a violar, son miles los peruanos que murieron. Señor Vizcarra porque está incentivando la invasión de venezolanos, debería cerrar las fronteras del país”, dijo Cáceres Llica. Discurso que fomenta el odio hacia los ciudadanos venezolanos que viven en nuestro país.