Eloy Espinosa-Saldaña: "Deberes de protección a los animales no se pueden dejar de lado"

Bajo el argumento de preservar las tradiciones culturales, este martes, el pleno del Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda ciudadana en contra de las corridas de toros. Votaron en contra de declarar fundada la demanda José Luis Sardón, Carlos Ramos, Manuel Miranda y Augusto Ferrero, mientras que Ernesto Blume, Marianella Ledesma y Eloy Espinosa-Saldaña se mostraron a favor.

“Ha sido una discusión muy tensa pero también respetuosa. Varios magistrados considerábamos que, en realidad, independientemente de tradiciones muy respetables, la Constitución establece deberes especiales de protección a los animales que no se pueden dejar de lado, sobre todo cuando se les inflige sufrimiento”, apuntó Espinoza Saldaña.

Por otro lado, el magistrado sostuvo que existen algunas acciones que se realizan en las corridas de toros que no son compatibles con el deber constitucional de proteger a los animales.

“Cuando hay banderillas, cuando hay prácticas previas para dificultar la visión de los toros, cuando hay estocadas. (…) No pareciera estar esto dentro del parámetro constitucional”, agregó.

NUEVOS ARGUMENTOS

Por otro lado, Espinosa-Saldaña consideró que es posible discutir nuevamente la constitucionalidad de esta norma, sin embargo, aclaró que los argumentos que generaron este cuestionamiento tendrían que ser nuevos.

“Si un grupo de ciudadanos, o a las autoridades: presidente de la República, fiscal de la Nación, grupo de congresistas, colegios profesionales tienen la inquietud de generar una demanda constitucional pueden hacerlo”, apuntó.

“LA CULTURA Y LA TRADICIÓN CAMBIAN”

En la misma línea, la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, se mostró en contra de declarar infundada esta demanda, pues consideró que la cultura (principal argumento de los defensores de las corridas) no es estática, pues se modifica con el paso del tiempo.

“Argumentan sobre todo el tema cultural, el tema de las tradiciones, esa es la idea central. Me resisto a asumir que maltratar a un animal pueda ser cultural” explicó en declaraciones a RPP Noticias. “[Hay que] protegerlos, no agredirlos en espectáculos públicos y sangrientos. Esa es mi posición personal y lo he dicho públicamente. Todo queda igual, todos pueden seguir haciendo lo mismo, no ha cambiado nada a partir de esta decisión”, agregó.