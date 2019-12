Eloy Espinosa-Saldaña, magistrado del TC, es acusado nuevamente de maltrato. | Fuente: Andina

Aparece una nueva denuncia por maltratos contra Eloy Espinosa-Saldaña, magistrado del Tribunal Constitucional (TC). Esta vez, la acusación es de Milagros Morales Soto, quien se desempeñaba en el Área de Protocolo del TC.

En declaraciones al dominical Panorama, la funcionaria relató una serie de abusos de parte del magistrado, los cuáles se coronaron con el abuso psicológico que habría ejercido contra ella cuando Espinosa-Saldaña realizaba un viaje a Qatar.

Para ingresar a ese país el magistrado necesitaba una visa especial. Cuando se encontraba en una escala en Frankfurt, Alemania, se enteró de esta situación, que Morales Soto resolvió en cuatro horas comunicándonse con la Cancillería en la Embajada de Qatar.

Sin embargo, Espinosa-Saldaña se negó a abordar el avión asegurando que no tenía un documento que acreditara que tenía la visa. Entonces, decidió enviar una carta al entonces presidente del TC, Manuel Miranda Canales, a fin de destituir a Morales Soto.

“El doctor escribió esa carta en un momento de mucha furia, cólera, malestar e indignación; pero fue excesiva porque él pedía mi destitución y hay niveles de sanción, llamadas de atención, por escrito, suspensión, una semana, 10 días, pero él pidió de frente mi destitución”, cuenta la funcionaria.

Una denuncia más

En el oficio remitido al presidente del TC, Eloy Espinosa-Saldaña solicitó el "inicio del procedimiento administrativo corresponduente, el cual implique la sanción más grave posible (destitución) a quien con creces se la ha ganado por su irresponsabilidad, incompetencia y absoluta ausencia de un mínimo profesionalismo en las tareas que se le confiaron".

La sanción se concretó y Morales Soto, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en la institución, pasó a escanear documentos en una oficina. "Me pareció desproporcionado y en su momento me sentí muy mal... Hubo un uso abusivo, indebido de poder hacia mí", agregó.

Morales Soto agregó que su asistente, cuya identidad no reveló, también sufrió maltrato de parte del magistrado en mayo de 2016, cuando aquel solicitó unos documentos que la trabajadora supuestamente confundió y tardó en entregar. "A ella sí se le maltrató, sí fue bastante humillada. Le gritó de la peor forma", señaló.

Primera acusación

La secretaria general del Tribunal Constitucional, Susana Távara, acusó al magistrado Eloy Espinosa-Saldaña ante el Pleno de este órgano constitucional de agresión verbal. La funcionaria ha pedido que el magistrado se disculpe con ella y que reciba una drástica sanción.

En declaraciones al programa Encendidos de RPP Noticias, Espinosa-Saldaña habló sobre los hechos que se produjeron el 4 de diciembre y negó que haya ofendido a Távara.

““Yo le he hablado alto y ella me ha hablado alto. Es una discusión... Tengo reparos (sobre su labor), pero eso no significa descalificar a la persona, menos insultarla. Si la secretaria general del Tribunal se ha sentido ofendida por alguna de las palabras que he dicho, yo no tengo ningún resquemor en pedir disculpas públicamente”, explicó.