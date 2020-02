Marianella Ledesma: "No ha cambiado nada a partir de esta decisión". | Fuente: Andina

Esta mañana, el pleno del Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda ciudadana en contra de las corridas de toros, con tres votos a favor y cuatro en contra. José Luis Sardón, Carlos Ramos, Augusto Ferrero Costa y Manuel Miranda votaron en contra de declarar fundada la demanda, en tanto, la presidenta del organismo Marianella Ledesma, Ernesto Blume y Eloy Espinoza Saldaña se mostraron a favor.

Al respecto,la presidenta de este organismo aseguró que los principales argumentos en contra de declarar fundada la demanda se sentaron en una premisa cultural que ella no comparte, pues considera que la tradición no es permanente, ya que cambia a medida que pasan los años.

“Argumentan sobre todo el tema cultural, el tema de las tradiciones, esa es la idea central. Me resisto a asumir que maltratar a un animal pueda ser cultural. (…) La cultura y la tradición cambian; nada es permanente o estático. (…) Una cultura refleja un grupo que se siente comprometido con esas ideas”, explicó en declaraciones a RPP Noticias.

Si bien la opinión de la presidenta del organismo es personal y no refleja la postura institucional del TC, la magistrada instó a la población a pensar en convivir “de manera armoniosa” con los animales y el medio ambiente.

“[Hay que] protegerlos, no agredirlos en espectáculos públicos y sangrientos. Esa es mi posición personal y lo he dicho públicamente. Todo queda igual, todos pueden seguir haciendo lo mismo, no ha cambiado nada a partir de esta decisión”, refirió.

¿QUÉ OPINAN LOS PERUANOS?

Con respecto a la postura de los ciudadanos, la magistrada aseguró que una encuesta nacional realizada por Ipsos señala que el 70% de las personas no están a favor de las corridas de toros. “Más allá de ello, también son espectáculos que generan violencia de la persona con el animal”, insistió.

Por otro lado, aseguró que “la única manera” de cambiar este escenario es que el nuevo Congreso de la República apruebe una ley que derogue las corridas. “La mayoría ha dicho que todo está perfecto, que todo está bien y es la posición que ha ganado”, apuntó.