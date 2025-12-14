Empresas que transforman: La iniciativa que reconoce la estrategia de las empresas con valor compartido

Frida Delgado Nachtigall, vicepresidenta del GRUPORPP y directora de la Asociación Frieda y Manuel Delgado Parker, explicó cómo esta iniciativa reconoce a las empresas que trabajan el valor compartido.

La iniciativa Empresas que Transforman del GRUPORPP es impulsada por la capacidad del empresariado para generar cambios en el país y reconoce el concepto del valor compartido como centro en sus estrategias de negocios.

Al respecto, Frida Delgado Nachtigall, vicepresidenta del GRUPORPP y directora de la Asociación Frieda y Manuel Delgado Parker, señaló que esta iniciativa surgió con la intención de que las empresas conozcan el concepto del valor compartido.

En esa línea, destacó que las empresas son “el gran motor del país” y que su potencial radica en la resolución de problemas sociales como parte de su estrategia, mediante la creación de productos y servicios para la población.

“El gran potencial de la empresa es cuando decide resolver un problema social en su estrategia de negocios, porque lo va a hacer muy bien, lo va a hacer muy eficiente y eso es como crear productos y servicios para los más vulnerables”, sostuvo”, indicó.

La importancia del valor compartido

Sostuvo que durante la primera edición del premio postularon 100 empresas con diversas iniciativas que mostraban el valor compartido como un concepto de responsabilidad social; sin embargo, ello va más allá y tiene que ver con contribuir a la sociedad a medida que la empresa se hace más competitiva.

“Algo que hemos visto en estos primeros cinco años es que los empresarios se han enfocado en el gran sector del país que son las PYMES, los empresarios y más de la mitad de las iniciativas que han postulado tienen que ver con hacer más productivas a las PYMES”, sostuvo.

“Entonces lo que yo enfoco es contar esta historia de este empresario que tiene a un bodeguero o que tiene a un panadero o a un emprendedor como cliente y le ofrece un servicio, como puede ser un producto y al ofrecérselo le da más información para que sea más exitoso”.