¿Cuáles son los personajes con más poder en el país?: esto dice la última encuesta de CPI

La última encuesta de CPI, presentada en exclusiva por RPP, revela que el presidente José Jerí lidera la percepción de poder en Perú, seguido por figuras políticas como Keiko Fujimori, en un contexto donde casi la mitad de los encuestados no identifica a ningún personaje dominante.

Según la última encuesta de CPI presentada este jueves en exclusiva en RPP, el presidente del Perú, José Jerí, es considerado el personaje con mayor poder en el país por el 19.9% de los consultados. Le sigue Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular, con un 15.1%.

Estos resultados surgen de la consulta planteada en la encuesta sobre qué personaje importantes de nuestro país, cualquiera que sea su campo de actividad, como político, empresario o intelectual, puede considerarse que tiene mayor poder en el Perú.

La encuesta destaca la predominancia de figuras políticas en la percepción pública de poder, aunque con porcentajes relativamente bajos que reflejan una dispersión en las opiniones.

En ese sentido es llamativo que un 47.7% de los encuestados haya respodido "ningún personaje" o no haya precisado su respuesta.

Resultados detallados de la encuesta

Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima y candidato presidencial de Renovación Popular, ocupa el tercer lugar con un 3.5%, mientras que César Acuña, líder y fundador del partido Alianza para el Progreso (APP), exgobernador de La Libertad y precandidato presidencial, alcanza el 2.1%.



Fernando Rospigliosi, presidente encargado del Congreso, es mencionado por el 1.8% de los participantes. Por su parte, 'El Congreso' como entidad colectiva recibe un 1.2%, al igual que Dionisio Romero, presidente del Directorio del Grupo Romero y presidente de la Fundación Romero.



En el ámbito económico, Julio Velarde, director del Banco de Reserva del Perú (BCR), obtiene un 1%.

"Otros personajes" agrupa a un 6.6% de las respuestas, lo que indica una diversidad de opiniones más allá de las figuras principales listadas.



Ficha técnica

La muestra estadística del estudio es un total de 1 200 personas pertenecientes a la población urbana del país, hombres y mujeres de 18 a 70 años. La técnica aplicada fue la de encuesta presencial en los hogares muestreados aplicada entre el 26 al 30 de noviembre del presente año. Su nivel de confianza es de 95.5 % y su margen de error es de +/- 2.8 %.