CPI: A cuatro meses de las Elecciones, estos son los candidatos y pre candidatos presidenciales que lideran la intención de voto

A poco más de 4 meses de las Elecciones Generales de 2026, el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, lidera la intención de voto con un 12.5% de las preferencias a nivel nacional, de acuerdo a la última encuesta de CPI presentada en exclusiva en RPP.

El líder del partido celeste se mantiene a la cabeza de las preferencias, como en la encuesta anterior, realizada a inicios de noviembre, cuando obtuvo 12.7% de intención de voto.

No obstante, el porcentaje de quienes votarían blanco o viciado, o no irían a votar llega al 19.2%; mientras quienes aún no tienen definido su voto para el próximo presidente del Perú alcanza el 30.7%. ambos resultados suman 49.9% de los electores.

A López Aliaga le sigue Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, quien en su cuarta tentativa por llegar a la presidencia de la Républica, obtiene, de momento, el 7.6% de las preferencias. Mario Vizcarra, hermano del encarcelado expresidente Martín Vizcarra, se ubica tercero en la encuesta con un 6.7% de respaldo.

El cómico Carlos Álvarez llega el cuarto lugar con un 4.2%; y mas atrás César Acuña, de Alianza Para el Progreso (APP), con 2.8% y José Luna Galvez, de Podemos Perú, con 2.1%.

En el séptimo lugar aparece por primera vez el periodista y exconductor de televisión Carlos Espá, del partido Sí Creo, con 2%. Le siguen Alfonso López Chau (Ahora Nación) con 1.8%, George Forsyth (Somos Perú) con 1.4%,, Fernando Olivera (Frente de la Esperanza) con 1.4% y Philip Butters (Avanza País) con 1.1%. Otros candidatos suman 6.4%

Ficha técnica

La muestra estadística del estudio es un total de 1 200 personas pertenecientes a la población urbana del país, hombres y mujeres de 18 a 70 años. La técnica aplicada fue la de encuesta presencial en los hogares muestreados aplicada entre el 26 al 30 de noviembre del presente año. Su nivel de confianza es de 95.5 % y su margen de error es de +/- 2.8 %.