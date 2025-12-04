Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

CPI: A cuatro meses de las Elecciones, estos son los candidatos y pre candidatos presidenciales que lideran la intención de voto

La última encuesta de CPI revela como va la intención de voto por candidatos presidenciales.
La última encuesta de CPI revela como va la intención de voto por candidatos presidenciales. | Fuente: Andina
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

De acuerdo a la última encuesta de CPI, hasta el momento el procentaje más alto lo suman quienes dicen que votarán blanco o viciado y aquellos que aún no tienen definido su voto. Este grupo llega casi al 50%.

A poco más de 4 meses de las Elecciones Generales de 2026, el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, lidera la intención de voto con un 12.5% de las preferencias a nivel nacional, de acuerdo a la última encuesta de CPI presentada en exclusiva en RPP.  

El líder del partido celeste se mantiene a la cabeza de las preferencias, como en la encuesta anterior, realizada a inicios de noviembre, cuando obtuvo 12.7% de intención de voto

No obstante, el porcentaje de quienes votarían blanco o viciado, o no irían a votar llega al 19.2%; mientras quienes aún no tienen definido su voto para el próximo presidente del Perú alcanza el 30.7%. ambos resultados suman 49.9% de los electores.   

A López Aliaga le sigue Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, quien en su cuarta tentativa por llegar a la presidencia de la Républica, obtiene, de momento, el 7.6% de las preferencias. Mario Vizcarra, hermano del encarcelado expresidente Martín Vizcarra, se ubica tercero en la encuesta con un 6.7% de respaldo.     

El cómico Carlos Álvarez llega el cuarto lugar con un 4.2%; y mas atrás César Acuña, de Alianza Para el Progreso (APP), con 2.8% y José Luna Galvez, de Podemos Perú, con 2.1%. 

En el séptimo lugar aparece por primera vez el periodista y exconductor de televisión Carlos Espá, del partido Sí Creo, con 2%. Le siguen Alfonso López Chau (Ahora Nación) con 1.8%, George Forsyth (Somos Perú) con 1.4%,, Fernando Olivera (Frente de la Esperanza) con 1.4% y Philip Butters (Avanza País) con 1.1%. Otros candidatos suman 6.4%

Ficha técnica

La muestra estadística del estudio es un total de 1 200 personas pertenecientes a la población urbana del país, hombres y mujeres de 18 a 70 años. La técnica aplicada fue la de encuesta presencial en los hogares muestreados aplicada entre el 26 al 30 de noviembre del presente año. Su nivel de confianza es de 95.5 % y su margen de error es de +/- 2.8 %.

Te recomendamos
El poder en tus manos

EP226 | INFORMES | Elecciones 2026: cinco precandidatos de zonas con alta de minería ilegal figuran en el REINFO

Precandidatos de las regiones más golpeadas por la minería ilegal figuran en el REINFO, el registro que permite operar a mineros informales. ¿Estamos frente a un posible conflicto de interés? Conozca los detalles de este hallazgo en el siguiente informe de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
CPI Encuesta Eleciones 2026

RPP TV

En Vivo

Más sobre Elecciones

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA