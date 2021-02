Ciclista en la Av. La Cultura en Cusco. | Fuente: RPP

En los últimos años la cantidad de peruanos que se ha animado a utilizar bicicleta para transportarse ha aumentado, pero fue durante el estado de emergencia por la Covid-19 que los ciclistas crecieron exponencialmente en las ciudades de todo el país. Ante la demanda de normas que garanticen sus derechos y deberes, desde junio del 2020 se reglamentó la Ley de la Bicicleta, que promueve y regula el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible, y ahora quienes se movilicen en ella deberán cumplirlo.

El uso de este medio de transporte es beneficioso para la salud, el medio ambiente y para la prevención de contagio de la Covid-19. Por ello, regular su uso permite que pueda convivir con los otros medios de transporte. Este reglamento indica, entre otras medidas, que el ciclista debe acatar las disposiciones reglamentarias que rigen el tránsito de los vehículos automotores y asumir responsabilidades si no lo hacen.

Actualmente, desde el 01 hasta el 14 de febrero se ha impuesto cuarentena total en 10 ciudades del Perú, pero el uso de la bicicleta queda permitido para salir a comprar u otras actividades esenciales.

¿Qué dice el reglamento?

El reglamento estipula que, de haber ciclovía, la bicicleta debe circular por ahí. Cuando se necesite circular por la pista, se debe ir por el carril izquierdo. Las únicas veces donde se puede ir por la vereda es cuando no exista ciclovía o cuando esta y la pista estén obstaculizadas de alguna manera. Los que sí están permitidos de manejar por la vereda son los y las ciclistas que sean menores de 14 años, se desplacen con niños menores de siete años, se encuentren embarazadas, sufran algún tipo de discapacidad o sean adultos mayores. Eso sí, siempre a menor velocidad.

Además, la bicicleta debe tener un equipamiento mínimo. Es obligatorio el sistema de frenos, un sistema sonoro como timbre o campana, láminas reflectantes y luces. Por otro lado, el ciclista debe tener alguna prenda reflectora y un casco.

No se puede conducir en estado de ebriedad (0.5g por litro) o bajo los efectos de otras drogas ilegales. El reglamento completo tiene más medidas que puedes observar acá.

¿Cuáles son las opiniones?

Desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), aseguran que el objetivo del reglamento es velar por la seguridad de las personas. Por ello, y ante las críticas de un exceso de regulación que desmotiva a utilizarla, se ha dado margen de un año para la sensibilización y difusión del reglamento antes de imponer las sanciones, explicó Ismael Sutta, director ejecutivo de Promovilidad de dicho ministerio.

Con el reglamento, se busca “dotar de un documento normativo - que es la reglamentación de la Ley de la promoción del uso de la bicicleta -, pero también las condiciones para que los ciclistas puedan circular en las vías, para que en este estado de emergencia puedan circular en bicicletas de manera segura; asimismo con personas que no se contagien”, agregó el funcionario.

Los colectivos ciclistas tienen otros puntos de vista. “Si la autoridad, que no es ciclista, sigue diseñando el reglamento de la bicicleta, te sanciona de mil maneras. El verdadero problema es que los autos atropellan y no pagan las multas. Estamos normalizando la violencia en las pistas”, explicó Zoé Sandoval, representante del colectivo Actibícimo.

Sobre ello, Sutta agregó que el reglamento también habla de sanciones a aquellos conductores que no respeten las ciclovías o se paren en un paso de una ciclovía. Obstruir la ciclovía, por ejemplo, corresponde a una infracción muy grave para el automóvil, una multa del 12% de una UIT y la retención del vehículo.

Lo que deben hacer los ciclistas, según recomienda Sandoval, es hacerse visibles al manejar pues los autos no los ven. Usar casco es una gran opción, así como un buen equipo de luces. Además, no hacer maniobras que nadie espera, si no manejar de manera tranquila, y así estar prevenidos ante cualquier accidente.

Durante la pandemia y la cuarentena de algunas regiones, el uso de bicicleta es sumamente beneficioso pues al ser un vehículo individual y abierto, el riesgo de contagio se reduce. Sin embargo, es fundamental que todos los ciudadanos - que usan diferentes métodos de movilización – aprendan las reglas que se deben seguir y así se pueda hablar de un transporte respetuoso entre peatones, ciclistas y automovilistas.