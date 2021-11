Algunas escuelas de Lima han abierto ya sus clases semipresenciales. | Fuente: MINEDU

El biólogo computacional Patrick Wieghardt indicó que la COVID-19 no es una enfermedad que afecte a los niños, por lo que consideró importante “dejar este terror que se ha creado”. Asimismo, reiteró que los colegios no son focos de contagio, los niños no son vehículos de contagio e insistió que los contagios se han producido mayoritariamente en el hogar.

“El COVID no es una enfermedad que afecte a los niños. […] Condicionar el regreso a que los alumnos estén vacunados, eso haría que el Perú sea el único país del mundo que ponga tal condición”, dijo Wieghardt.



Por ejemplo, Chile abrió sus escuelas en marzo de este año y recién empezó a vacunar a menores de 18 años en junio. Mientras que México tomó la decisión de que los colegios abran en agosto, en momentos en los que el país pasaba por una tercera ola y la vacunación de menores recién empezó en octubre. En ambos países, sus autoridades tomaron la decisión de no condicionar la vacunación a los menores a la reapertura de las escuelas.

Cambio de la norma RM N° 121-2021

Wieghardt realizó unos cálculos y advirtió que, si se sigue el ritmo actual, “nos tomaría un año y medio más poder abrir todas las escuelas”. En una versión más optimista de sus cálculos, “igual estaríamos a octubre del próximo año”. En ese sentido, dijo que se necesita un cambio total de los procesos y apuntó a reformular la RM N° 121-2021, emitida durante la gestión del exministro Ricardo Cuenca, y que en anteriores informes publicados es señalada como la traba para la apertura de las escuelas.



“Tiene cosas como el uso de protectores, desinfección de superficies. […] De acuerdo a la RM N° 121 recomiendan 2 metros de distancia entre alumnos. Somos el único país que exige eso, todos los colegios del mundo han regresado a la presencialidad con disposiciones de 1 metro de distancia”, dijo.



Consultado por el uso del transporte por parte de los niños al momento en que se desplacen a su escuela, Wieghardt consideró que, siguiendo el protocolo en el transporte, ventilación, distanciamiento y uso de doble mascarilla, este no es un foco de contagio. “Los padres también van al trabajo en el mismo transporte público”, dijo. “La gente se contagia más en el hogar”, añadió.

