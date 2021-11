Escuela Jazmines del Naranjal en San Martín de Porres ha vuelto a clases semipresenciales. | Fuente: Minedu

Omar Neyra, especialista en salud pública, recordó en RPP Noticias que los colegios no son centros de contagio o de brotes. Asimismo, indicó que hay un grupo piloto de colegios abiertos en Lima que han demostrado que la vigilancia epidemiológica funciona.

“La próxima normalidad es que permanentemente vamos a detectar casos. Los chicos vienen de la casa, de la sociedad, al colegio. Se detecta rápidamente para evitar brote y continuar con educación. La clave es esa. Si detectamos rápidamente, evitamos brotes y hay que aprender a convivir con el virus”, dijo Neyra.



Asimismo, recordó que el desarrollo humano va más allá de lo cognitivo, involucra también desarrollo emocional. Ello se ha visto perjudicado con el cierre de las escuelas. “Un niño que antes tenía 3 años y hoy 5 años. Freud decía que todo el desarrollo emocional se desarrolla de 0 a 5 años. Si casi la mitad de tu vida no ha tenido contacto con tu par para manejar frustraciones, no vas a saber manejar frustraciones de adulto. Eso no se aprende luego, eso es un desarrollo innato que se da en el tu a tu, dos años va a tener impacto enorme”, sostuvo.



Todo abre menos las escuelas

Asimismo, criticó que funcione toda la sociedad y no los colegios. “Cines con espacios cerrados, aglomeraciones y sin mascarilla. Funciona toda la sociedad excepto el colegio de los que menos tienen”, dijo.



Neyra dijo que un colegio puede abrir adoptando medidas como tener aulas y ventanas abiertas, evitando aglomeraciones y usando mascarilla. “Se pueden desarrollar las clases con cierto riesgo, pero no es mayor. Los otros países han apostado por ello”, dijo.

Asimismo, calificó de gran noticia que la FDA haya recomendado la autorización de la vacuna Pfizer para niños de 5 a 11 años.

PODCAST RPP | Exjefa de la SUTRAN dijo desconocer si hubo negociación para su salida

Patricia Cama ratificó de tuvo conocimiento del término de su designación a través de la resolución publicada un día después de la reunión del ministro de Transportes, Juan Silva, con dirigente de algunos gremios de transportistas.