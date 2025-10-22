José Jerí tras inspección en penal de Lurigancho: Su nivel de control y supervisión "ha sido deficiente"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En el primer día del estado de emergencia, José Jerí realizó un operativo en el penal de Lurigancho | Fuente: Presidencia | Fotógrafo: JAIRO DIAZ

En el primer día del estado de emergencia, el presidente de la República, José Jerí, se refirió a la situación actual de los centros penitenciarios luego de realizar un operativo en el penal de Lurigancho y dijo sentirse sorprendido por sus deficientes niveles de control y supervisión.

"Hemos comenzado en el penal de Lurigancho. Nos ha llamado poderosamente la atención los niveles de control y de supervisión que internamente habían estado haciendo, que ha sido deficiente", enfatizó.

"Ahora estamos en uno de los puestos temporales, donde van a funcionar justamente todas las fuerzas combinadas, que es Ejército, Serenazgo y Policía. Y poco a poco vamos a ir avanzando con todas las actividades", agregó.

En el primer día del estado de emergencia, José Jerí realizó un operativo en el penal de Lurigancho | Fuente: RPP

Vicente Tiburcio: "Vamos a la ofensiva tras las personas que están delinquiendo"

Por su parte, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, comentó las nuevas medidas implementadas en el marco del estado de emergencia en Lima y Callao, e hizo énfasis en la necesidad de cambiar de una estrategia defensiva a una ofensiva en la lucha contra la delincuencia.

"No vamos a esperar que se dé un delito. Vamos a la ofensiva tras las personas que están delinquiendo", aseguró.

El ministro también hizo hincapié en la importancia de la inteligencia en las operaciones de seguridad y señaló que se utilizarán estadísticas diarias y un mapa del delito para dirigir las acciones de prevención y control territorial: "Vamos a trabajar con el mapa del delito y las estadísticas diarias".

De acuerdo con Tiburcio, las intervenciones de la Policía Nacional arrojaron resultados positivos, que incluyen la detención de grupos delictivos en diversas zonas, así como la recuperación de vehículos robados y otros objetos de valor.

Además, confirmó que se intensificarán las operaciones en distritos como San Juan de Lurigancho y Puente Piedra en los próximos días.