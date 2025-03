Exalcalde de Trujillo acudió a la Corte de Justicia de La Libertad tras permanecer 7 meses en la clandestinidad

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El exalcalde de Trujillo Arturo Fernández se presentó este martes en las instalaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, tras permanecer 7 meses en la clandestinidad luego de ser declarado reo contumaz.

Fernández, cuya vacancia en el cargo fue confirmada por el JNE en noviembre del año pasado, llegó a bordo de una camioneta y grabó un video presentándose a la judicatura, el cual subió a las redes sociales.

"Ya nos encontramos aquí, en Trujillo. Me encuentro en la Corte Superior de Justicia de La Libertad, donde hay jueces probos. Los fiscales me han dicho que ya no está la jueza […] Estoy sano aquí en la corte superior. Ya no está la jueza, la señora Pajares. Ahora hay más garantías", sostuvo.

En agosto del año pasado, la jueza Ingrid Pajares Acosta, titular del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de La Libertad, declaró a Fernández como reo contumaz y ordenó su captura inmediata, tras no asistir a la audiencia realizada tras la querella en su contra por el presunto delito de difamación, presentada por el exdirector del Proyecto Huacas de Moche, Ricardo Morales Gamarra.

Ahora, el exburgomaestre estará a la espera de que se realice la audiencia a la que debía comparecer desde el año pasado, pero que no se realizó, tras varias citaciones en las que no se presentó.

Sentencia y vacancia

El 13 de noviembre del año pasado, la sala del Jurado Nacional de Elecciones (JNE ) confirmó la vacancia de Arturo Fernández como alcalde provincial de Trujillo por tener una sentencia consentida o ejecutoriada por delito doloso, conforme establece la Ley Orgánica de Municipalidades.

Esta decisión se dio luego de que Fernández Bazán, en junio de 2023, fuera sentenciado a un año de pena privativa de la libertad suspendida por el delito de difamación contra la teniente de la Policía Nacional del Perú, Nataly Rojas.

El 4 de mayo del 2021 cuando era alcalde del distrito trujillano de Moche, Fernández fue detenido por oponerse a la aplicación de las vacunas contra la COVID-19. Tras ser liberado, el burgomaestre lanzó una serie de palabras contra la referida teniente, quien lo denunció por difamación. El proceso terminó en sentencia condenatoria contra Fernández, y además la obligación de pagar S/25 mil de reparación civil a favor de la agraviada.