Familiar de enfermera víctima de suero fisiológico denuncia que esposo “no quiere que se haga la necropsia”

El familiar de la víctima indicó que emprenderán acciones legales contra la clínica Sanna y Medifarma.

Este jueves, 17 de abril, la enfermera Rosa Lidia Castro Ventura falleció, convirtiéndose en la sexta víctima del suero fisiológico de Medifarma observado por el Ministerio de Salud (Minsa). Así lo confirmó un primo de la occisa, quien llegó hasta los exteriores de la clínica Sanna, en San Borja, para retirar sus restos.

En diálogo con los medios, el familiar denunció que el esposo de Rosa Castro, Eduardo Rosel, se niega a que los restos de la mujer sean sometidos a la necropsia de ley.

“No quiere el esposo que se haga la necropsia del caso. La familia, mi tío Carlos Castro, que es el papá de Rosa Castro, quiere hacer la necropsia del caso y [el esposo] no quiere permitir que se haga”, manifestó.

Asimismo, el pariente de la víctima no descartó la posibilidad de que Rosel haya recibido “un dinero de parte de la clínica Sanna” y que ello sea el motivo de su decisión.

“No sé al 100%, pero creo que él [Eduardo Rosel] ya recibió un dinero de parte de la clínica Sanna. Está esperando que pasen dinero también de Medifarma”, acotó.

Debido a la decisión del esposo de la víctima, sus familiares se comunicaron con la Comisaría de San Borja para realizar la denuncia correspondiente. Por ello, personal policial se apersonó hasta la clínica para realizar “una constatación”.

“Por eso ha venido la policía, porque él [el esposo] no deja hacer la necropsia”, señaló el primo de Rosa Castro.

Familiares quieren enterrar los restos en Ica, pero esposo quiere que sea en Lima

El primo de Rosa Castro indicó que -en un principio- su esposo quiso cremar sus restos; sin embargo, ante la insistencia de la familia, aceptó que sean enterrados, pero se niega a sean trasladados a Ica.

“Quiso pasar encima de la familia, pero -al final- ha dicho que no la va a cremar, la van a enterrar, pero ahora no quiero aceptar la otra voluntad, que sea en Ica, ahora quiero hacerlo acá en Lima. Él quiere velarla aquí en Lima, [pero] la familia quiere que se cumpla la voluntad de su mamá, que sea en Ica, pero él no quiere”, manifestó.

En esa misma línea, el familiar indicó que tomarán acciones legales contra la clínica Sanna y Medifarma. Asimismo, no descartó emprender el mismo proceso contra Eduardo Rosel.