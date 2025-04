Medifarma reafirmó que "existe responsabilidad directa" de dos extrabajadores "en incumplimiento de protocolos" en producción de suero fisiológico

Guillermo Arboleda, director corporativo legal de Medifarma, no descartó un boicot contra la empresa. "Son temas que tiene que resolver la Fiscalía", concluyó.

El último lunes, Melissa Guzmán Alarcón (33) se convirtió en la quinta víctima mortal del suero fisiológico del laboratorio Medifarma S.A. La paciente perdió la vida tras permanecer 14 días internada en la UCI de la Clínica Oxigen Medical Network 02 de Cusco, donde se encontraba con muerte cerebral, luego de que se le suministrara dicho producto médico.

Cuatro días antes, Guillermo Arboleda, director corporativo legal de Medifarma, se presentó ante la Comisión de Salud del Congreso para dar las explicaciones sobre el medicamento defectuoso. Al respecto, indicó que la empresa había realizado una investigación interna que encontró "incumplimiento operativo" en la producción del suero y una mala práctica del analista encargado del control de calidad.

Este sábado, en diálogo con RPP, Arboleda se ratificó en esa versión de los hechos y señaló al operario Roy Chávez Llicán y al analista Alex Gamarra Colchado, ahora extrabajadores de la empresa, de tener responsabilidad directa en lo ocurrido.

"Como bien lo he mencionado en mi presentación en el Congreso, acá nosotros hemos identificado el primer incumplimiento al protocolo productivo. [Chávez] era el operario del turno que tenía que, primero, asegurarse que el enrase llegue a 20 000 litros, lo cual se hizo, pero no se encendió la agitación por 30 minutos que correspondía para poder alcanzar la mezcla homogeneizada de cloruro de sodio al 0.9 %", explicó.

"Lamentablemente, al no hacerse, no se homogeneizó; por tanto, hubo una concentración mayor en parte del tanque. Y, al tomar la muestra, tomó una muestra del otro tanque que ves al costado, que era el primer tanque que ya estaba en proceso de envasado y que estaba con todos los resultados conformes, entregando la información", agregó.

Respecto a Gamarra Colchado, Arboleda señaló que "en el área de Control de Calidad, como también lo he comentado, hubo también un incumplimiento del protocolo de calidad, de los análisis".

"Esta persona, que hoy está fugada, toma una muestra correcta, hace el análisis y el análisis le sale no conforme, pero tiene una actuación que incumple el protocolo de no informarle a su jefe inmediato para tomar la decisión de si se iban por una segunda muestra y un segundo análisis o rechazar el otro", alegó.

"Nosotros, en nuestra investigación interna, hemos concluido que existe una responsabilidad directa en el incumplimiento de los protocolos, tanto de producción como de control de calidad, y por tal motivo nosotros tomamos la decisión de separarlos de la organización", añadió.

El representante de Medifarma enfatizó también que la investigación interna cuenta con pruebas "contundentes" para llegar a esa "conclusión preliminar" y no descartó que los incumplimientos sean parte de un boicot contra la empresa.

"Son temas que tiene que resolver la Fiscalía, pero no descartamos nada", concluyó.

¿Habría responsabilidad en otros funcionarios del laboratorio de Medifarma?

El pasado 28 de marzo, la Procuraduría del Ministerio de Salud (Minsa) denunció penalmente a Medifarma por presuntos delitos contra la salud pública "en la modalidad de falsificación, contaminación y adulteración de productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios".



Al día siguiente, el Ministerio Público anunció el inicio de investigaciones preliminares contra Luis Kanashiro, representante general y director técnico de Medifarma, y Luis Rengifo, gerente general, "y los que resulten responsables" por los presuntos delitos ya mencionados.

Aunque los representantes de la empresa han indicado la predisposición de esta a las investigaciones, lo cierto es que ha señalado directamente la responsabilidad directa de solo dos de sus extrabajadores.

Al respecto, un reciente reportaje del semanario Hildebrandt en sus Trece reveló que habría una cadena de mando en la producción del producto, en la que habrían ocurrido negligencias y omisiones.

Según la publicación, el pasado 27 de marzo, Elba Lau Félix, gerente de Garantía de Calidad de Medifarma, elaboró un informe donde explicó lo ocurrido el 13 de diciembre del año pasado, día de la producción del fatídico lote defectuoso.

De acuerdo con esa información, Roy Chávez Llicán inició el proceso de producción junto al asistente José Arroyo; sin embargo, este abandonó la planta "para ocuparse de otras labores con otros lotes de productos". Por ello, Chávez se quedó solo, algo que estaría prohibido en los reglamentos de la empresa.

Así las cosas, Roy Chávez no habría cumplido con la fase de agitación del tanque con agua y sal del proceso productivo y, para cumplir con el control de calidad, habría entregado una muestra que no correspondía al lote defectuoso. No obstante, el informe interno de Lau indicaría que hubo un "incumplimiento operativo", porque el suero se fabricó "sin la debida supervisión documentada del supervisor de turno", quien sería el químico farmacéutico Alex Uceda. El jefe inmediato de este, Erwin Hernández, gerente de producción de planta, también tendría que responder por los operarios bajo su supervisión.

Según el semanario, los jefes inmediatos de los trabajadores mencionados serían los químicos farmacéuticos Lisseth Chura Bardales, Jorge Manrique Castilla y Lisbeth Cajaleón Figueroa, jefa de sección de Control de Calidad durante el análisis del suero. En el siguiente escalafón de mando estarían Silvia Vidaurre Medina, jefa de Control de Calidad, y Elba Lau, gerente de Garantía de Calidad y autora del informe.

Además, siempre según H13, el informe de Lau indica que hubo tres ensayos en el control de calidad del producto. Los dos primeros eran para verificar el peso de la solución, donde no se detectó ninguna anomalía, porque la muestra era de un lote distinto al defectuoso. El segundo se hizo en la etapa de envasado del producto y estuvo a cargo de Margarita Sales y Marleny Rodríguez. Los resultados habrían arrojado que el peso de la solución no se correspondía con el del primer ensayo ni con el de las contramuestras del lote defectuoso, sin embargo, eso no habría sido reportado.

El tercer ensayo se habría hecho el 29 de diciembre, ya con el producto terminado, y habría estado a cargo de Alex Gamarra. En ese caso, se analizaron 4 muestras del lote defectuoso, cuyos primeros resultados arrojaron que la concentración de cloruro de sodio estaba o muy por encima o muy por debajo de los límites permitidos. Durante esas tareas, Gamarra habría estado acompañado de la químico farmacéutica Lisseth Chura Bardales, quien era su supervisora. Pese a los resultados, nadie alertó de las anomalías, sino que se hizo un segundo análisis, pero de otro lote, el cual concluyó que todo estaba en orden.

Vale resaltar que, el último jueves, Roy Chávez fue arrestado debido a un mandato de detención por 72 horas en su contra, mientras que Alex Gamarra se encuentra no habido.