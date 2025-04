Enrique Ghersi considera que decisión del Minsa de quitarle el registro sanitario a Medifarma "no es razonable"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

"Digemit ha llevado a cabo una auditoría, verificando lote por lote los productos en discusión en materia de suero y ya no existe riesgo", dijo Ghersi | Fuente: RPP

El abogado Enrique Ghersi, asesor legal de Medifarma, consideró que la decisión del Ministerio de Salud (Minsa) de retirar el registro sanitario a la empresa "no es razonable", pues se ha inmovilizado las 54 líneas de producción que maneja, incluyendo el material que se requiere para realizar diálisis.

"Existe un principio constitucional que es la racionalidad, y la decisión del Minsa no es razonable, porque se ha inmovilizado una planta que tiene 54 líneas de producción diferentes respecto del problema que hubo con una línea y que, además, ya se ha analizado la mayor parte de los lotes de suero fisiológico e innecesariamente se ha inmovilizado las otras 53, privándose a la empresa de su registro sanitario, con lo cual no se puede seguir trabajando", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Medifarma no puede seguir produciendo cosas que no están en discusión, donde no ha habido ningún problema. Por ejemplo, todo el material que es indispensable para hacer las diálisis, lo cual pone en riesgo a miles de pacientes, Medifarma produce aproximadamente el 50 % de los materiales que se necesitan para la diálisis. Y esto es innecesario", aseveró.

"Digemit ha llevado a cabo una auditoría, verificando lote por lote los productos en discusión en materia de suero y ya no existe riesgo. Se individualizó, se hizo el recall de todo un sublote de 20 mil unidades, de las cuales se habían vendido aproximadamente 15 mil. Ya no hay este producto en el mercado y ningún peligro que ese producto pueda crear", agregó.

Director de Medifarma señaló que han detectado "incumplimientos al protocolo" en la cadena de producción y control de calidad

En otro momento, el director corporativo de Medifarma, Guillermo Arboleda, precisó que la empresa detectó incumplimientos al protocolo tanto en la parte de producción como en control de calidad, ya que se tomó una muestra que no correspondía para el análisis.

"En el caso del suero fisiológico, el problema fue precisamente en un lote específico, que es el que está en cuestión. El Ministerio de Salud, en sus redes de hospitales, nunca recibió este lote y ha estado haciendo una serie de análisis con un laboratorio externo de todos los lotes que tienen en custodia y todos los resultados están conformes", mencionó.

"Además, hemos hecho un análisis retrospectivo desde octubre del año hasta marzo de este año donde hemos analizado todos los análisis de calidad y los resultados físico químicos de casi 11 millones de unidades de suero y todas están conformes", informó.

"Hemos detectado que en la cadena de producción y control de calidad hubo incumplimientos al protocolo en dos puntos críticos. Primero, la parte de fabricación en cuanto a la agitación del reactor para que pueda generarse esta mezcla homogeneizada. Eso no sucedió y además en este punto el operario tomó una muestra que no correspondía, haciéndolo finalmente conforme luego del análisis de calidad", culminó.