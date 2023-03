Fenómeno El Niño: ¿Cuáles son las consecuencias por el aumento del calentamiento del mar? | Fuente: RPP

En conversación con Ampliación de Noticias de RPP, Christian Yarleque, doctor en Ciencias de la Atmósfera y docente de la PUCP, explicó cuáles son las condiciones que definen la ocurrencia del fenómeno El Niño.

“Tener temperaturas muy altas en la superficie del (Océano) Pacífico, al frente de la costa de Perú y también tener condiciones húmedas, vientos, tormentas que han ocasionado estas últimas catástrofes en las semanas pasadas. Estas condiciones se dan específicamente al frente de la costa de Ecuador y Perú, en todos los trópicos. Esto usualmente ocurre cada siete u ocho años cuando tenemos la presencia de El Niño, pero inusualmente, los últimos tres años hemos tenido La Niña, que ha ocurrido lo inverso. Hemos tenido precipitaciones escasas en los últimos tres años en todo el territorio peruano debido a las bajas temperaturas (superficial) del mar. Y eso, si recordarán, hemos estado en los últimos años rompiendo récords de temperaturas mínimas”, afirma.

El doctor Yarleque sostiene que ahora se presenta lo inverso: “es posible que en los siguientes meses, con los pronósticos que han estado realizando especialistas del Senamhi y de otros institutos, se pueda incrementar la temperatura del mar o se mantenga, al menos en los niveles que hemos visto en las últimas semanas”.

El Niño Costero y el ciclón Yaku

Yarleque menciona que El Niño costero es una condición de calentamiento de la superficie de temperatura del mar al frente del Perú, principalmente en la zona norte del país.

“Estos eventos que han estado ocurriendo como el ciclón Yaku es una consecuencia de El Niño Costero, de la temperatura del mar, vientos, humedad que ha traído digamos estas condiciones anómalas no tan frecuentes y lo más importante que ha sido súbito. Realmente no se esperaba un ciclón. Ha habido antes (otros) ciclones, pero cuando han ocurrido los eventos extraordinarios de El Niño en 1983, en 1997, 1998 y no estamos en un evento de El Niño. Pero sí hemos salido de un evento de La Niña, así que este evento que ha ocurrido hasta hace unas semanas, es posible que ya no vuelva a ocurrir porque estamos en una época de cese de lluvias, ya la temporada de lluvias ha terminado o está terminando. Aún así vamos a tener lluvias en el territorio, sobre todo en la parte de la selva, de la sierra, pero igual ahora que el fenómeno El Niño ha mostrado algunas proyecciones de que se va a seguir con condiciones cálidas en los siguientes meses, más de lo usual, pero tenemos que esperar unos cuantos meses más para ver realmente si va a ocurrir un evento de El Niño”, añade.

El especialista comenta que la alerta de El Niño pasó de vigilancia a una probabilidad alta o mayor de ocurrencia del fenómeno.

“El Niño usualmente se manifiesta entre los meses de agosto, septiembre y en esos meses recién podemos indicar posiblemente si va a haber un Niño, qué intensidad. Los proyecciones que hasta ahora tenemos o que muestran las instituciones encargadas de pronósticos de estos eventos indican que puede haber un Niño moderado o débil, pero esto puede ir cambiando en los siguientes meses. Entonces ahora lo que compete es seguir monitoreando y estar alertas de los siguientes pronósticos que vienen de las instituciones como Senamhi y el IGP que están encargados”, finaliza.

