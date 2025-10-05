Últimas Noticias
Fernando Carvallo es el periodista radial más influyente, según la Encuesta del Poder 2025

Carvallo se mantiene como el periodista radial más influyente.
Carvallo se mantiene como el periodista radial más influyente. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Según la encuesta realizada por Ipsos Perú para la revista Semana Económica, los conductores de Ampliación de Noticias de RPP, Fernando Carvallo y Mávila Huertas se mantienen en el primer y segundo lugar, respectivamente, de las personas más influyentes en la radio.

Fernando Carvallo y Mávila Huertas, conductores de Ampliación de Noticias de RPP, se mantienen como los periodistas con más influencia en la prensa radial de Perú, según recoge la Encuesta del Poder 2025 publicado por la revista Semana Económica.

De acuerdo con el estudio de Ipsos, Carvallo se mantiene por quinto año consecutivo en el primer lugar como la persona con más influencia en prensa radial con el 76 %.

En tanto, Mávila Huertas le sigue con el 30 %, posición que repite por tercer año consecutivo.

La revista Semana Económica publicó este domingo, su cuadragésimo quinta edición de la Encuesta del Poder, que revela cuáles son las personas más influyentes en el sector político, económico, empresarial y medios de comunicación, entre otros rubros.

Ficha técnica

El sondeo de Ipsos Perú, por encargo de Semana Económica, se realizó a 201 personas bajo la técnica de "encuestas online auto administradas", entre el 3 y el 16 de septiembre de 2025.

El universo de los encuestados está integrado por autoridades, políticos, periodistas, analistas, intelectuales, académicos, líderes de organizaciones no gubernamentales y líderes empresariales.

