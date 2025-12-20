Accidente en Áncash: al menos 22 heridos en choque de buses interprovinciales en la Panamericana Norte [VIDEO]

Las causas del accidente son motivo de investigación. | Fuente: RPP

Al menos 22 personas resultaron heridas en el choque de dos buses interprovinciales, violento accidente registrado la madrugada de este sábado, 20 de diciembre, en la carretera Panamericana Norte, a la altura de la playa Tortugas, en la provincia de Casma (región Áncash).

El corresponsal de RPP informó que un bus de la empresa Oltursa chocó con la parte posterior de una unidad de la empresa El Peruanito, que se encontraba detenida en la vía.

Personal de Serenazgo, agentes de la Policía Nacional y bomberos de la jurisdicción acudieron a atender la emergencia, evacuando a los heridos al Hospital de Casma.

Las investigaciones determinarán las causas de este violento accidente, registrado a pocos días de las celebraciones de Navidad.

Al cierre de este informe, se desconoce la identidad de los pasajeros heridos.



Detalles del accidente

A través de su cuenta de Facebook, la Municipalidad Provincial de Casma informó que el violento accidente carretero se registró al promediar las 4:30 a.m. de este sábado.

“Un bus interprovincial de Oltursa colisionó violentamente contra otro bus de la empresa El Peruanito, que se encontraba detenida en la carretera”, refirió la comuna.

Según el municipio, el bus de Oltura tenía como destino la ciudad de Lima.

En tanto, el portal Áncash Noticias repoortó que el bus de la empresa El Peruanito se encontraba detenido en la vía “debido a fallas mecánicas”.

“El fuerte impacto causó graves daños materiales y dejó varios pasajeros atrapados dentro de una de las unidades”, refirió la publicación regional.

