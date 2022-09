Junta de usuarios de agua: "Es algo totalmente falso" que proceso de compra de fertilizantes avanza sin problemas

El presidente de Conajup, Eduardo Contreras, señaló que es "imposible" que fertilizantes urea estén para octubre | Fuente: Editora Perú

Eduardo Contreras, presidente de la Confederación Nacional de Junta de Usuarios de Agua del Perú (Conajup), en diálogo con RPP Noticias, señaló que "va a ser imposible" que los fertilizantes de urea "estén para octubre" y que el comunicado del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) acerca de que el proceso de compra del referido insumo avanza sin problemas "es algo totalmente falso".

"Nos parece un poco apresurado, incluso no muy responsable, el comunicado que ha sacado ayer el Midagri indicando que el proceso no está truncado y que siguen en negociaciones, cuando esta licitación se lanzó la convocatoria el 12 de julio de este año, el 3 de agosto hubo ya una otorgación de buena pro. Ya estamos 3 de setiembre y nunca se ha visto una licitación pública o una compra internacional por parte del Estado", sostuvo.

En ese sentido, consideró que dicho proceso de compra no ha tenido un resultado hasta la fecha por falta de capacidad de gestión del titular del Midagri, Andrés Alencastre.

"Ahí viene un detalle importante de por qué es bueno tener un ministro que dé la talla y cumpla con la Política General del Gobierno 2021-2026 que es lo que se supone debería cumplir, y los lineamientos de la segunda reforma agraria. Los lineamientos existen, el presupuesto actualmente está (...) y, sin embargo, hoy por hoy están recurriendo a recién tratar de aplicar lo que el presidente y el premier en un primer momento indicaron", remarcó.

Además, según explicó Contreras, la anunciada compra de 65 mil toneladas de fertilizantes urea "no es suficiente" para cubrir la necesidad de los agricultores.

"La demanda nacional es casi de medio millón de toneladas anuales (...) El presupuesto no es para 65 mil toneladas, es para más. Incluso las dos primeras licitaciones fueron sobre 73 mil toneladas. ¿Por qué 65 mil toneladas? Porque el Midagri, ignorando todas las advertencias que le dimos y las propuestas que le hicimos llegar por escrito (…), se han plegado a lo que es el PPA, el Padrón de Productores Agrarios", señaló.

Padrón insuficiente

Respecto a dicho padrón, Contreras consideró que no incluye a la gran mayoría de agricultores que necesitan el referido producto.

"En el Perú, aproximadamente existen 12.2 millones de agricultores, más o menos, y ellos hasta ahorita no han empadronado ni a medio millón de agricultores (...) Y es un padrón que no van a terminar para fin de año. Entonces, ¿por qué ahora van a comprar menos urea en esta tercera licitación? Porque no tenían la suficiente cantidad de agricultores empadronados para ese momento", señaló.

En esa línea, explicó que la Conajup ofreció al Midagri trabajar conjuntamente con los padrones que ellos tienen que incluye "a más de un millón de agricultores", pero que dicho sector insistió con sus propios padrones.

"Desde el año pasado, una de las cosas que le decíamos al Midagri era que utilicen los padrones de las juntas de usuarios. ¿Qué somos las juntas de usuarios? Organizaciones que recibimos un título habilitante por parte del Estado y tenemos empadronados a más de un millón y medio de agricultores con nombre completo, DNI, unidad catastral, área bajo riesgo. Incluso tenemos un historial de los últimos 10 años sobre qué cultivos han sembrado", refirió.

Debido a "esas malas decisiones" señaló que "los más afectados son los pequeños productores" debido a que "son los que tienen dificultad para trasladarse hasta los puntos de empadronamiento para poder registrarse".

"La mala decisión de un ministro le cuesta millones de soles a cada productor. Y digo cada productor porque los perjuicios son permanentes, no se mesuran (…) Y, en este caso, la reducción de la intención de siembra de arroz, por ejemplo, el Midagri ha estimado que la producción va a disminuir un 7.5%, pero eso es en la producción del área existente, no dicen que se ha contraído la ampliación de la frontera agrícola ni que ha habido traspasos de cultivos", señaló.

Según dijo, "los pequeños productores, que estaban a punto de quebrar porque no tienen recursos para continuar con la campaña, le tienen que trasladar su cultivo a otro productor más grande".

Segunda Reforma Agraria no se ha implementado

Por otro lado, Contreras refirió que los lineamientos de la Segunda Reforma Agraria no han podido avanzar porque "cada vez que entra un ministro" busca "inventar" su "propia segunda reforma agraria".

"El problema principal ha sido que cada ministro que ha entrado, posterior a Víctor Maita, cada uno ha tratado de reinventar su propia reforma agraria de acuerdo a sus propios intereses. Por ejemplo, cuando entró Oscar Zea, él reorientó una segunda reforma agraria para favorecer, en su mayoría, al agroexportador. Luego entró Fernando Arce, trató de hacer un balance, duró menos de un mes. Entró Alencastre y está reinventando nuevamente", señaló.

Al respecto, sostuvo que "hay lineamientos aprobados por decreto supremo y está la política general del Gobierno" que no han sido considerados por las diversas gestiones en el Midagri.

"Es cuestión que lean los instrumentos que ya existen, se ciñan a eso y lo ejecuten porque ya tienen el presupuesto. El Midagri es uno de los ministerios que tienen las peores ejecuciones presupuestales. No comprendemos, en realidad, por qué se encaprichan en no ejecutar lo que el Gobierno central dice", subrayó.

Según señaló, la actual gestión de Andrés Alencastre no ha implementado esos lineamientos "porque no tiene capacidad".

"Cuando yo no tengo la capacidad de hacer algo, hago otra cosa para disimular que estoy haciendo algo como el tema del Fertibono. Ésa era una propuesta con otra denominación que se trabajó con el ministro Maita para que hubiera un fondo, se trabaje con los padrones de juntas de usuarios y por un tema de emergencia que se entregue inmediatamente al pequeño productor directamente", sostuvo.

Anuncia medidas

Ante las deficiendias en el sector Agricultura, Contreras dijo que ha solicitado una audiencia pública con el ministro Alencastre para que transparente la información respecto al proceso de compra de fertilizantes urea. Asimismo, indicó que su gremio buscará reunirse con el presidente y el premier, y que, posterior a ello, definirán su inician un nuevo paro general.

"Nosotros hemos tomado por acuerdo de la asamblea general que la decisión del paro va a ser posterior a una reunión que tengamos con el presidente y con el premier. Por eso, las acciones del ministro, a nosotros, no nos motiva ni para tranquilizarnos ni para alterarnos porque nos es totalmente indiferente", señaló.

En ese sentido, descartó que pedirán la renuncia del ministro Alencastre "porque no se va a sentir en nada".

"El ministerio viene funcionando casi sin ministro. Si lo sacan no se va a sentir en la ejecución del presupuesto público, ni tampoco dentro de la compra de urea. No se va a sentir en nada, ahorita el Midagri está en piloto automático. Los pocos buenos funcionarios son los que están sosteniendo al ministerio", remarcó.





