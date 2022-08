Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro, dijo que el Gobierno no tiene "ubicados en el mapa" a los agricultores nacionales | Fuente: Andina / referencial

Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro, en diálogo con RPP Noticias, señaló que la anunciada decisión del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) de entregar el primer lote de fertilizantes, que llegará en setiembre próximo, a solo 48 mil productores agrarios, revela que el Ejecutivo no tiene información respecto a la cantidad de productores agrícolas en el país.

"Hay una cierta parametración del accionar de Agrorural (...) por esa casi inexiste información que no nos tienen ubicados. Y ese es un problema importante: no nos ubican en el mapa nacional. Se dice que el padrón de productores va a llegar al medio millón de inscritos, pero nuestra realidad nos dice que somos más de 2 millones 200 mil productores en costa, sierra y selva", afirmó.

En ese sentido, Cárdenas dijo no comprender la "obstinación" del Midagri en no utilizar los padrones que se tiene en las comisiones de regantes "que están en más del 60% del territorio agrario del Perú", sino el padrón de productores agrarios.

"Ellos dicen que hay que tener ubicados (...) a los productores, pero, ¿es correcto que tengamos en uno o dos años ubicados a todos los productores cuando ahora es la emergencia? Y estamos hablando de que el producto probablemente llegue a mediados de setiembre, cuando hemos hecho este pedido justo en el mes de noviembre del año pasado", señaló.

El presidente de Conveagro subrayó que han pasado 8 meses, "se han cubierto dos campañas de maíz" y, hasta ahora, el Gobierno no ha resuelto el problema de los fertilizantes, lo cual ha perjudicado esencialmente a los productores.

"En lugar de poner objeciones y, cada vez, más requisitos, lo que corresponde (...), ya que nosotros queremos comprar el fertilizante, es que el producto llegue a través de nuestras organizaciones para que no se preste a manejo político, a proselitismo", explicó.

Demora ocasionará encarecimiento de productos

Cárdenas sostuvo que la demora de la llegada de los fertilizantes ha ocasionado que todas las "pérdidas" deban ser asumidas por los productores agrícolas, quienes han tenido que afrontar el alto costo de productos como la úrea.

"La úrea, en promedio, ha estado S/180 la bolsa de 50 kilos hasta S/320 en su pico. ¿Quiénes han pagado esos precios? No en la cantidad que se requería, pero nosotros hemos comprado, en su gran mayoría, la urea y otros productos. Por eso, el que sigue perdiendo es el productor, mientras que la (...) incapacidad en el Estado reina, porque comprar fertilizantes no es tampoco un arte ni un tabú, es un tema empresarial", señaló.

El presidente de Conveagro refirió que la adquisición de fertilizantes "no debía tardar más de tres meses", y que su retraso ocasionará la "contracción" de las siembras.

"Nosotros hemos estimado una contracción de las siembras de 14%. Ya han empezado a aparecer, preocupantemente, en la menor cantidad de siembra de papa, de maíz, y eso ya tiene una afectación clara que no va a poder remediarse", señaló.

Esa menor oferta de alimentos, según explicó, ocacionará "un encarecimiento del precio por el mayor costo de producción". Por ello, consideró urgente que el Gobierno adquiera los productos sin mayor demora o que "dé un paso al costado".

"Lo que se requiere es que a ese fertilizante no le den más vueltas y que, si no llega ahora cuando se ha ofrecido, finalmente den un paso al costado y dejen que personas con conocimientos puedan solucionar un tema que puede comprarse hasta por internet. No comprendemos tanta inoperancia e inutilidad", remarcó.