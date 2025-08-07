Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Ministro dice que Perú busca inversiones japonesas con viaje de presidenta
EP 1857 • 09:41
Reflexiones del evangelio
Lunes 28 de julio | (Nuestra Señora de la Paz) - "María dijo: Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador"
EP 1044 • 12:09
Informes RPP
INCORE 2025: Ayacucho, Huánuco y Huancavelica aún siguen debajo del promedio en competitividad regional
EP 1310 • 04:04

FF.AA. de Perú, Colombia y Ecuador se reunieron para afianzar vínculos en lucha contra “amenazas comunes” en la zona fronteriza

Colombia
Altos mandos de Perú, Colombia y Ecuador participaron en la primera cumbre ‘Tripartita de Inteligencia Militar’. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La cita, a la que acudieron altos mandos militares de las tres naciones, se realizó en medio de la polémica desatada por el presidente colombiano Gustavo Petro, por reclamos fronterizos.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Representantes de las Fuerzas Armadas de Perú, Colombia y Ecuador se reunieron esta semana para afianzar vínculos en lucha contra “amenazas comunes” en la zona fronteriza.

La cita, a la que acudieron altos mandos militares de las tres naciones, se realizó en medio de la polémica desatada por el presidente colombiano Gustavo Petro, por reclamos fronterizos.

En un comunicado, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas destacó la cumbre ‘Tripartita de Inteligencia Militar’, que “marca un nuevo capítulo en la lucha contra las amenazas comunes en la zona de la triple frontera, con especial énfasis en el río Putumayo”.

“Frente al majestuoso río Putumayo, Perú, Colombia y Ecuador sellamos la decisión histórica de unir nuestras voluntades, capacidades e inteligencia militar para garantizar la paz en la triple frontera”, sostuvo el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, David Ojeda.

“¡No hay fronteras que nos dividan, somos naciones libres y soberanas, unidas por el compromiso con nuestros pueblos! Nos respalda la legitimidad de nuestras constituciones y nos guía la convicción de que la unión es la mayor fuerza disuasiva contra la ilegalidad, en aras del desarrollo. Perú, Ecuador y Colombia están de pie. Unidos, firmes y decididos”, añadió.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Perú, Colombia y Ecuador; unidos contra enemigos comunes

El general Ojeda encabezó la delegación peruana; mientras que Colombia estuvo representada por el almirante Francisco Cubides, comandante general de las Fuerzas Militares.

Por Ecuador, participó el vicealmirante Enrique Aristizábal, jefe del Estado Mayor Operacional del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

“Este encuentro permitió definir las áreas nombradas de Interés, puntos críticos donde se concentrarán operaciones combinadas, conjuntas y simultáneas con el objetivo de golpear estratégicamente a las estructuras delictivas transnacionales que operan en la frontera trinacional, involucradas en narcotráfico, minería ilegal, tráfico de armas, migración irregular, contrabando y tráfico de fauna y flora”, destacó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en su comunicado.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Colombia Gustavo Petro FFAA Fuerzas Armadas

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA