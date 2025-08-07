Presentan denuncia contra Ruth Luque por declaraciones en el Congreso sobre tema limítrofe entre Perú y Colombia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El congresista de Honor y Democracia, Jorge Montoya, presentó una denuncia contra la parlamentaria del Bloque Democrático, Ruth Luque, por, de acuerdo con el documento, permitir el traslado y la llegada del legislador colombiano, Juan Carlos Lozada, el último martes.

En dicha oportunidad, Lozada señaló que todavía se tenía que discutir las ubicaciones de islas en la Amazonía cercanas al distrito de Santa Rosa.

Además, el parlamentario colombiano mencionó que quizá el presidente Gustavo Petro incurrió en un error al señalar que se había invadido o se había copado territorio de su país.

En la denuncia presentada por Montoya se precisa que se debe sancionar a Ruth Luque porque ha "contravenido a deberes de conducta parlamentarios" y recomienda ante el pleno del Congreso de la República suspensión en el ejercicio del cargo y descuento de sus haberes desde tres hasta 120 días de la legislatura.

En la denuncia presentada por Montoya se precisa que se debe sancionar a Ruth Luque porque ha "contravenido a deberes de conducta parlamentarios" | Fuente: RPP

Eduardo Arana y Gustavo Petro coincidirán en la frontera

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y otros miembros del gabinete llegarán hoy al distrito de Santa Rosa, en la isla Chinería, en la región Loreto.

Esta visita que coincidirá con la presencia de Gustavo Petro en la ciudad fronteriza de Leticia, en medio de las tensiones desatadas por las declaraciones del presidente colombiano sobre una supuesta disputa territorial con el Perú.

La delegación del Ejecutivo arribará a Santa Rosa, distrito de la provincia loretana Mariscal Ramón Castilla, a bordo del barco Río Yavarí, una Plataforma Itinerante de Acción Social (PIAS) gestionada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis)