Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Ministro dice que Perú busca inversiones japonesas con viaje de presidenta
EP 1857 • 09:41
Reflexiones del evangelio
Lunes 28 de julio | (Nuestra Señora de la Paz) - "María dijo: Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador"
EP 1044 • 12:09
Informes RPP
INCORE 2025: Ayacucho, Huánuco y Huancavelica aún siguen debajo del promedio en competitividad regional
EP 1310 • 04:04

Presentan denuncia contra Ruth Luque por declaraciones en el Congreso sobre tema limítrofe entre Perú y Colombia

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

De acuerdo con el parlamentario de Honor y Democracia, Jorge Montoya, la legisladora Ruth Luque habría permitido el traslado y la llegada del congresista colombiano, Juan Carlos Lozada, el último martes.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Congreso
00:00 · 01:22
En la denuncia presentada por Montoya se precisa que se debe sancionar a Ruth Luque porque ha
En la denuncia presentada por Montoya se precisa que se debe sancionar a Ruth Luque porque ha "contravenido a deberes de conducta parlamentarios" | Fuente: Congreso

El congresista de Honor y Democracia, Jorge Montoya, presentó una denuncia contra la parlamentaria del Bloque Democrático, Ruth Luque, por, de acuerdo con el documento, permitir el traslado y la llegada del legislador colombiano, Juan Carlos Lozada, el último martes.

En dicha oportunidad, Lozada señaló que todavía se tenía que discutir las ubicaciones de islas en la Amazonía cercanas al distrito de Santa Rosa.

Además, el parlamentario colombiano mencionó que quizá el presidente Gustavo Petro incurrió en un error al señalar que se había invadido o se había copado territorio de su país.

En la denuncia presentada por Montoya se precisa que se debe sancionar a Ruth Luque porque ha "contravenido a deberes de conducta parlamentarios" y recomienda ante el pleno del Congreso de la República suspensión en el ejercicio del cargo y descuento de sus haberes desde tres hasta 120 días de la legislatura.

En la denuncia presentada por Montoya se precisa que se debe sancionar a Ruth Luque porque ha
En la denuncia presentada por Montoya se precisa que se debe sancionar a Ruth Luque porque ha "contravenido a deberes de conducta parlamentarios" | Fuente: RPP

Eduardo Arana y Gustavo Petro coincidirán en la frontera 

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y otros miembros del gabinete llegarán hoy al distrito de Santa Rosa, en la isla Chinería, en la región Loreto.

Esta visita que coincidirá con la presencia de Gustavo Petro en la ciudad fronteriza de Leticia, en medio de las tensiones desatadas por las declaraciones del presidente colombiano sobre una supuesta disputa territorial con el Perú.

La delegación del Ejecutivo arribará a Santa Rosadistrito de la provincia loretana Mariscal Ramón Castilla, a bordo del barco Río Yavarí, una Plataforma Itinerante de Acción Social (PIAS) gestionada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis)

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP202 | INFORMES | Estudio de transparencia advierte que pocos partidos llegarían al Congreso sin alianzas electorales

Un grupo reducido de partidos políticos lograrían representación en el próximo Congreso si deciden competir en solitario en las elecciones generales de 2026, según un estudio de Transparencia e Ipsos. Con el plazo para inscribir alianzas a punto de cerrarse, el panorama es decisivo para el futuro político de varias agrupaciones. Los detalles, en el siguiente informe de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Ruth Luque Gustavo Petro Colombia

Más sobre Congreso

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA