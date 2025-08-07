Eduardo Arana llegará hoy a Santa Rosa con delegación de ministros y Gustavo Petro presidirá ceremonia en la fronteriza Leticia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El jefe del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y otros miembros de su Gabinete llegarán este jueves al distrito de Santa Rosa, en la isla Chinería, en la región Loreto; en una visita que coincidirá con la presencia de Gustavo Petro en la ciudad fronteriza de Leticia, en medio de las tensiones desatadas por las declaraciones del presidente colombiano sobre una supuesta disputa territorial con el Perú.

La delegación del Ejecutivo arribará a Santa Rosa, distrito de la provincia loretana Mariscal Ramón Castilla, a bordo del barco Río Yavarí, una Plataforma Itinerante de Acción Social (PIAS) gestionada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

La comitiva incluye a los ministros de Salud, César Vásquez; de Educación, Morgan Quero; de Defensa, Walter Astudillo; de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga; y el viceministro de Relaciones Exteriores, Félix Denegri Boza.

De acuerdo con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la visita forma parte de la tercera campaña de acción social en las provincias de Requena y Mariscal Ramón Castilla, que busca atender a aproximadamente a 4 300 personas de 40 comunidades de los pueblos indígenas yagua, kukama kukamiria, bora y ticuna. Los servicios incluyen consultas médicas, vacunaciones, atención odontológica, trámites bancarios, registro de identidad y programas sociales como Pensión 65 y Juntos.

Petro en Leticia

En paralelo, el presidente colombiano Gustavo Petro visitará Leticia, capital del departamento del Amazonas, para conmemorar el 206 aniversario de la Batalla de Boyacá, un hito de la independencia de Colombia, y el 215 aniversario de la creación del Ejército Nacional.

Según el anunció de Petro, la ceremonia, que se llevará a cabo en la Plaza Santander, busca destacar la soberanía colombiana en la frontera sur.

El mandatario ha generado controversia al acusar al Gobierno del Perú de apropiarse de un supuesto territorio colombiano en la Amazonía, específicamente de la isla en la que se encuentra el distrito de Santa Rosa, sobre la que el Perú tiene posesión legal y administra desde hace décadas.

Petro sostiene que esta isla surgió por cambios en el curso del río Amazonas y que pertenecería a Colombia según el Protocolo de Río de Janeiro de 1933, que estableció la línea más profunda del río como frontera.

Ayer, miércoles, Petro reiteró que Perú violó el tratado de Río de Janeiro al anexar un territorio que, según señaló, es de su país. Por ello anunció que podrían ir al "derecho internacional" si el Estado peruano se niega a dialogar en las instancias correspondientes.

Ambas actividades, en Santa Rosa y Leticia están previstas de realizarse a partir de las 10 de la mañana de este jueves.

RPP llegó a Leticia

Un reportero de RPP llegó este jueves a la ciudad colombiana de Leticia, ubicada a pocos minutos de Santa Rosa en viaje por agua, en medio de la expectativa por la llegada del presidente de ese país, Gustavo Petro.

En el lugar, pobladores locales manifestaron su deseo de mantener relaciones de hermandad con sus vecinos peruanos de la Santa Rosa. En ese sentido, también expresaron preocupación ante una posible escalada de tensiones tras las declaraciones de Petro y su insistencia de mantener la controversia con el Perú.

Aunque en la zona amazónica compartida corrió el rumor de un posible cierre de la frontera, RPP constató que el tránsito entre Santa Rosa y Leticia se mantiene normal.

En Santa Rosa, se ha reportado la presencia de más de 50 efectivos del Ejército peruano, pertenecientes a una banda de músicos, quienes participarán en la ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional. Mientras que, en Leticia, un mando militar colombiano acompañará a Petro.