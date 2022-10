El Gobierno levantó el estado de emergencia a nivel nacional por la COVID-19 | Fuente: Andina

El doctor Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico del Perú, se refirió al levantamiento del estado de emergencia por la COVID-19, decretado por el Gobierno el 27 de octubre.



"Estamos frente a una realidad. Nueva ministra, nuevos problemas. Hay que buscar alternativas de solución. Evidentemente que tarde o temprano las restricciones se iban a retirar", comentó en Ampliación de Noticias.

Sin embargo, consideró que el Ministerio de Salud (Minsa) debería tener un plan de contingencia en caso de una nueva ola de coronavirus, como la que ya se vive en Europa.

"Lo que sí nos preocupa es que qué pasa si aparece una nueva ola. Si hay un programa de contingencia. Por lo menos el Minsa, no ha señalado qué va a pasar si hay una mayor demanda, porque muchos establecimientos han comenzado a desactivar las unidades que atendían los pacientes con covid", recordó.

"Nos preocupa que la cobertura de inmunizaciones no son las más optimas de la COVID-19. Hay el riesgo de que nuevamente aparezca. En Europa está volviendo a aparecer nuevas variantes. Puede no ser tan grave, pero el problema es que el sistema de salud del país está deteriorado", aseveró Urquizo.

El especialista señaló que que "los centros de salud del primer nivel no están equipados, no tienen equipos, no tienes profesionales, no hay medicinas", lo cual debería ser "la primera barrera de contención".

"Las citas no las están dando inmediatanente, no hay recursos. Hay una deficiencia y no se está tomando con seriedad la crisis sanitaria. Debieron consultar y hacer una evaluación técnica. (El estado de emergencia) puede levantarse, pero tienen que tener un programa de contingencia", apuntó.



Sobre la nueva ministra de Salud

El médico Raúl Urquizo sostuvo que espera que el Minsa invite al Colegio Médico para conversar. "Esperamos que en algún momento nos inviten", dijo.

Además, consideró que es necesario que se cambien algunos funcionarios en el interior del Minsa y no solo a la titular.

"Lo que sí les estamos pidiendo es que cambien a todos los funcionarios porque no por ser de su partido va haber una mala gestión. Lo que queremos es que hayan profesionales que tengan experiencia y valores. Si no cambia nada, solamente la cabeza, realmente nos preocupa enormemente", manifestó.